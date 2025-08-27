به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک کهنهسرباز ارتش آمریکا در نزدیکی کاخ سفید پرچم ایالات متحده را به آتش کشید و این اقدام را شکلی از اعتراض در چارچوب آزادی بیان دانست.
وی خطاب به مردم گفت: من برای حقوق شما جنگیدهام و هیچ رئیسجمهوری حق ندارد متمم اول قانون اساسی را نقض کند.
او بازداشت شد، اما نه به دلیل نقض فرمان یا سوزاندن پرچم، بلکه بر اساس اتهام آتشافروزی غیرقانونی در پارکهای فدرال.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۸۹ حکم داده بود که سوزاندن پرچم آمریکا به عنوان اعتراض، حقی حفاظتشده در قانون اساسی است. با این حال، دونالد ترامپ در دوران ریاستجمهوریاش خواستار یافتن پروندهای برای به چالش کشیدن این حکم شد.
دونالد ترامپ با صدور فرمانی اجرایی به نهادهای فدرال دستور داد افرادی که پرچم ایالات متحده را بیحرمت میکنند به شدت تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
