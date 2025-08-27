لغو سفر هیئت آمریکایی به شهرهای صور و الخیام لبنان در پی اعتراضات مردمی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی اعتراضات گسترده مردمی در جنوب لبنان علیه سیاست‌های ایالات متحده، هیئت آمریکایی مجبور به لغو سفر خود به شهرهای صور و الخیام شد.

همزمان با برنامه‌ریزی این سفر، اهالی جنوب لبنان به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، تجمع اعتراضی بزرگی را در شهر الخیام برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به حمایت واشنگتن از حملات رژیم صهیونیستی و ادامه دخالت‌های آمریکا در امور داخلی لبنان صورت گرفت.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی، مخالفت خود را با اظهارات تحقیرآمیز مقامات آمریکایی علیه لبنان و مردم آن اعلام کردند. آنان همچنین بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی لبنان و توقف تجاوزات اسرائیل و دخالت‌های خارجی تأکید کردند.

گفتنی است «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه اخیراً در کنفرانس خبری که پس از دیدار او با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد. وی از خبرنگاران خواست که رفتار متمدنانه داشته و مانند حیوانات نباشند!

فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر می‌خواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور می‌کنید که ما از این خوشحالیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»

.....................................

پایان پیام/ 167