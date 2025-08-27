به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «بازرسان آژانس وارد ایران شده و در حال حاضر به نیروگاه بوشهر دسترسی دارند، اما هنوز به سایتهای فردو، اصفهان و نطنز نرفتهاند. کار ما آغاز شده، اما هنوز در نقطهای که مدنظر من است قرار نداریم. گفتوگوها باید ادامه پیدا کند تا به شرایط بهتری برسیم. این موضوع باید هرچه زودتر حلوفصل شود، چراکه بازرسیها نمیتواند فقط به تأسیسات غیرهدف قرار گرفته محدود شود.»
وی درباره موضوع ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ایران نیز گفت: «هیچ نشانهای وجود ندارد که ایران این مواد را پیش از حملات آمریکا جابهجا کرده باشد. ما هیچ مدرکی برخلاف این موضوع پیدا نکردهایم و چیزی وجود ندارد که نشان دهد مواد در جای دیگری است.»
گروسی افزود: «مقامات ایرانی نیز همین موضوع را تأیید کردهاند.»
مدیرکل آژانس همچنین در اشاره به دیدارهای اخیرش با مقامات آمریکایی، بدون محکوم کردن حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی که در میانه مذاکرات تهران و واشنگتن علیه ایران صورت گرفت، گفت: «احساس میکنم آنها آماده گفتوگو هستند، به شرطی که این گفتوگوها معنادار باشد. ایالات متحده بر تماس مستقیم تأکید دارد.»
مقامات ایران بارها تصریح کردهاند که برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران صرفاً صلحآمیز است و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و پادمانهای آژانس ادامه دارد. به گفته مسئولان ایرانی، در حالی که ایران به همکاریهای خود با آژانس پایبند بوده، این آمریکا و برخی متحدان غربی این کشور هستند که با سیاسیسازی موضوع هستهای تلاش کردهاند روند اعتمادسازی را مختل کنند.
ایران تأکید میکند آژانس هیچگاه در برابر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران موضع شفافی نگرفته، اما در عوض، تحت فشار سیاسی غرب، خواستههایی فراتر از تعهدات پادمانی را مطرح میکند. این رفتار نهتنها با مأموریت فنی آژانس مغایر است، بلکه نشانهای از استانداردهای دوگانه در قبال ایران است.
اظهارات گروسی مبنی بر آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران درحالی است که واشنگتن با خیانت آشکار به دیپلماسی، در بحبوحه مذاکرات خود با ایران، ضمن حمایت و ارائه چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، با این رژیم همراهی و بهطور مستقیم وارد جنگ علیه ایران شد. تهران تأکید دارد که این اقدام، نشاندهنده بیاعتقادی آمریکا به دیپلماسی و پایبندی به تعهدات بینالمللی است.
مسئولان ایرانی تصریح کردهاند که تهران مسیر گفتوگو و همکاری را ترک نکرده و آماده ادامه تعامل سازنده با غرب است، اما هشدار دادهاند اگر غرب به مسیر فشار و جنگ ادامه دهد، ایران نیز پاسخ متناسب و قاطعی خواهد داد.
