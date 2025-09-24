به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه و در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی اعلام کرد که ایران همچنان توانایی توسعه برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است.

گروسی که با نشریه تایمز گفت‌وگو می‌کرد، تأکید کرد که ایران از امکانات لازم برای تولید سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود برخوردار است.

وی افزود: آژانس نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر گرفته، اما همچنان مجوز دسترسی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران را دریافت نکرده است.

گروسی خاطرنشان کرد: ایران به شدت از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود محافظت می‌کند، زیرا معتقد است این ذخایر همچنان در معرض حملات احتمالی قرار دارند.

درحالی که ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده، مدیرکل آژانس همچنین ادعا کرد که ایران قادر است ظرف چند هفته، نه ماه‌ها یا سال‌ها، سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به ۹۰ درصد برساند.

وی همچنین اظهار داشت که ارزیابی میزان عقب‌گرد برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات اخیر، بدون انجام بازرسی‌های دقیق دشوار است.

گروسی در پایان تأکید کرد که اگرچه برنامه هسته‌ای ایران دیگر به شکل سابق خود نیست، اما این کشور توانایی بازسازی آن را دارد.

