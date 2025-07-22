به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریبآبادی معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه امشب (سهشنبه) ۳۱ تیرماه در در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت عنوان: «ارتقای صلح و امنیت بینالمللی از طریق چندجانبهگرایی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات» حضور یافت و سخنرانی کرد.
وی گفت: متأسفانه امروز جهان ما بهطور فزایندهای با یکجانبهگرایی، استفاده از ابزار تحریم، نقض آشکار منشور ملل متحد و بیاعتنایی به حقوق بینالملل مواجه است.
بیش از ۳۰۰ جنگ و درگیری مسلحانه با دهها میلیون کشته و زخمی
غریبآبادی اضافه کرد: قرآن کریم در سوره مائده، آیه ۳۲ میفرماید: «مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِیإِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً.» به همین سبب، بر بنیاسرائیل مقرر داشتم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بُکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.معاون وزیر خارجه گفت: از زمان تاسیس سازمان ملل متحد و فعالیت شواری امنیت طی هشت دهه گذشته، بیش از ۳۰۰ جنگ و درگیری مسلحانه با دهها میلیون کشته و زخمی به وقوع پیوسته است. دهها دولت قانونی به دلیل دخالتهای خارجی، عمدتاً توسط آمریکا، سرنگون شدهاند. بیش از ۸۰ قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا بهعنوان عضو دائم شورای امنیت وتو شده است.
۳ هزار عملیات تروریستی اسرائیل
غریبآبادی افزود: رژیم اسرائیل که حتی از آب و غذا بهعنوان سلاح علیه انسانهای بیگناه استفاده میکند، در هشت دهه گذشته بیش از ۳۰۰۰ عملیات تروریستی انجام داده، بیش از هفت میلیون فلسطینی را آواره و صدها هزار نفر را شهید و مجروح کرده و بیش از یک میلیون فلسطینی را بازداشت کرده است.وی ادامه داد: این همان رژیمی است که به همسایگان خود تجاوز نظامی کرده، عضو هیچیک از معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی و عدم اشاعه نیست و صدها کلاهک هستهای در زرادخانه خود نگهداری میکند و شما میدانید که سلاح هستهای در دستان چنین رژیم جنایتکاری، چه عواقب وحشتناکی برای صلح و امنیت بینالمللی دارد.
معاون وزیر خارجه عنوان کرد: در همین بازه زمانی، علیرغم حمایت بیقید و شرط آمریکا و وتوی بیش از ۵۵ قطعنامه مطروحه علیه جنایات این رژیم در شورای امنیت، بیش از ۵۵۰ قطعنامه علیه این رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد و شورای حقوق بشر تصویب شده است، اما هیچکدام بخاطر حمایت برخی کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی اجرا نشدهاند.
شهادت ۱۱۰۰ نفر
وی گفت: با چنین سابقهای از جنایت و تجاوز، در سحرگاه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی تحت رهبری یک جنایتکار جنگی - که حکم بازداشت او توسط دیوان کیفری بینالمللی صادر شده است - در اقدامی تجاوزکارانه و در نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق بینالملل، حملات مسلحانهای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. آمریکا، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز متعاقباً با همدستی کامل با رژیم متجاوز اسرائیل، مجموعهای از حملات را علیه سه تأسیسات صلحآمیز هستهای تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی ایران انجام داد.غریبآبادی افزود: نماینده رژیم، طی اظهاراتی فریبکارانه در این شورا در ۲۰ ژوئن مدعی شد که تجاوز نظامی علیه ایران در پایبندی کامل به حقوق بینالملل و با رعایت اصول تفکیک و تناسب صورت گرفته و صرفاً به اهداف نظامی حمله شده است!وی گفت: به اطلاع شورای امنیت میرسانم که تجاوز نظامی و کارزار ترورهای خانوادگی این رژیم، منجر به شهادت ۱۱۰۰ نفر شامل ۱۳۲ زن و ۴۵ کودک، ۲۶ نفر از کادر درمان، مجروح شدن۵۷۵۰ نفر، تخریب بیش از ۸۲۰۰ واحد مسکونی، ۱۷ بیمارستان و واحد بهداشتی، ۱۱ آمبولانس و برخی زیرساختهای غیرنظامی در ایران شد. این رژیم جنایتکار در حمله به زندان اوین در تهران، بیش از ۷۰ انسان بیگناه شامل خانوادههای زندانیان را به شهادت رساند. در اقدام تجاوزکارانه دیگر، برای ترور یک استاد دانشگاه، رژیم ۱۵ نفر از اعضای خانواده او را به شهادت رساند! در اقدام مسلحانه دیگر، رژیم ساختمان ۱۴ طبقه مسکونی را هدف قرار داد و ۶۰ نفر شامل ۲۰ کودک را شهید کرد.
ما آمریکا را تهدید به حمله مسلحانه نکردهایم
غریبآبادی افزود: نماینده آمریکا در نامه ۲۷ ژوئن خود به رئیس شورای امنیت در توجیه تجاوز به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، در اظهاراتی وقیحانه مدعی شد که این حملات در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و برای حذف تهدید برنامه هستهای ایران علیه رژیم اسرائیل و صلح و امنیت بینالملل صورت گرفته است.وی گفت: ایران در طول سدههای اخیر به کشوری حمله نکرده است. ما آمریکا را تهدید به حمله مسلحانه نکردهایم. ما هیچ پایگاه نظامی اطراف آمریکا نداریم. اما آمریکا دارای بیش از ۵ هزار بمب هستهای است و این سلاح غیرانسانی را علیه مردم بیگناه ژاپن نیز به کار برده است، بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامی در بیش از ۱۳۰ کشور با چند صد هزار نیروی نظامی دارد، پایگاههای متعدد نظامی در منطقه خلیج فارس و اطراف ایران ایجاد کرده است. آیا ایران تهدید صلح و امنیت بینالمللی است یا آمریکا؟!
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: برنامه هستهای ایران همواره صلحآمیز بوده و تحت نظارتهای شدید آژانس قرار داشته است. بیش از سه دهه است که رژیم صهیونیستی صحبت از بمب اتمی ایران میکند و افکار عمومی و برخی کشورها را فریب میدهد، اما این بمب اتم کجاست؟! آیا واقعاً مضحک نیست رژیمی که خود انواع سلاحهای کشتار جمعی را داراست و عضو معاهدات بینالمللی مربوطه نیز نمیباشد و سراسر کارنامه تاریک ۸ دهه آن تجاوز و جنایت و وحشیگری است، به یک عضو معاهده عدم اشاعه اتهامات غیرواقعی وارد میکند؟!معاون وزیر خارجه گفت: ادعای دفاع مشروع در برابر ماده ۵۱ منشور هنگامی معتبر است که حمله مسلحانه صورت پذیرد و در غیاب چنین حملهای، استفاده از زور به منزله تجاوز خواهد بود. این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله مسلحانه ایران واقع نشده بودند.
وزیر دفاع فرانسه به مشارکت نظامی در حمایت از رژیم اعتراف کرد
غریبآبادی ادامه داد: درحالیکه اکثریت کشورها تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورم را محکوم کردند، اما در این میان، سه کشور اروپایی، شورای امنیت، شورای حکام و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مدیرکل آژانس، جانبدارانه عمل کردند و به مسئولیتهای خود عمل نکردند. توجه داشته باشید که ایران مورد تجاوز دو رژیم دارنده سلاح هستهای قرار گرفت، اما آمریکا و حامیان آن مانع صدور قطعنامه در شورای امنیت و شورای حکام شدند. صدراعظم آلمان تجاوز رژیم صهیونیستی را «کار کثیف برای آنها» توصیف کرد. وزیر دفاع فرانسه به مشارکت نظامی در حمایت از رژیم اعتراف کرد. نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی سیاسی و بیاساس، با تهدید قلمداد کردن برنامه صلحآمیز هستهای ایران، حملات را مشروع جلوه داد. مدیرکل آژانس به جای محکومیت این حملات، همچنان بهدنبال بازرسی از تأسیسات هدف قرار گرفته شده، البته برای مشخص شدن میزان تأثیر حملات علیه تأسیسات هستهای است.
حمله به تأسیسات اتمی تحت پادمان یک جنایت بزرگ است
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: این سکوتها، این حمایتها از تجاوز و این عدم اقدامها، حاکمیت قانون را در سطح بینالمللی به خطر انداخته است. آیا این همان چندجانبهگرایی و حفظ صلح و امنیت بینالمللی است که این شورا از آن دفاع میکند؟ آیا این همان عدالت است که منشور برای بشریت وعده داده بود؟ اگر شورای امنیت از انجام مسئولیت خود عاجز است، چه نهادی باید از صلح و امنیت بینالمللی حفاظت کند؟!وی افزود: حمله به تأسیسات اتمی تحت پادمان یک جنایت بزرگ است. عدم صدور قطعنامه محکومیت در شورای حکام و شورای امنیت و عدم محکومیت حملات توسط مدیر کل آژانس و برخی اعضای دائم شورای امنیت، چه پیامی میتواند برای کشورهای عضو آژانس داشته باشد؟! چرا این کشورها و نهادها در برابر بیرون ماندن رژیم صهیونیستی از معاهده عدم اشاعه و توسعه برنامه سلاح هستهای توسط این رژیم سکوت کردهاند؟! آیا این سکوت، این پیام را به کشورهایی مثل ایران نمیدهد که اگر عضو معاهده عدم اشاعه نباشید، نهتنها تعهدی ندارید، بلکه پاداش هم دریافت خواهید کرد و در مصونیت به سر خواهید برد؟!
نقض قاعده آمره «منع تجاوز»
وی افزود: طبق حقوق بینالملل، ارتکاب یک عمل متخلفانه بینالمللی، مستلزم مسئولیت بینالمللی است و متخلف، موظف به جبران خسارت و عدم تکرار است.این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در کنار دفاع قاطع و مشروع از مردم و سرزمین خود، تمام حقوق خود را برای تحقق عدالت از طریق مجاری دیپلماتیک، حقوقی و قضایی بینالمللی، از جمله از طریق دادگاهها و محاکم بینالمللی، پیگیری میکند. دولتها از به رسمیت شناختن وضعیتهای ناشی از نقض قواعد آمره بینالمللی منع شدهاند، در غیر این صورت موجب مسئولیت بینالمللی برای آنهاست. اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران، نقض قاعده آمره «منع تجاوز» است و دولتهای ثالث مجاز به شناسایی آنها بهعنوان اقدامات قانونی و ارائه کمک یا مساعدت در حفظ چنین وضعیتهایی نیستند.
سه کشور اروپایی فاقد جایگاه قانونی هستند
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: یک دولت دارنده سلاح هستهای در معاهده عدم اشاعه و یک رژیم دارنده سلاح هستهای خارج از معاهده به تأسیسات هستهای یک دولت عضو معاهده عدم اشاعه که ذیل پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند، حمله نظامی کردهاند. حال سه دولت اروپایی که دو دولت از آنها عضو دائم شورای امنیت ملل متحد هستند و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ همین شورا را نقض کردهاند، قصد خود را برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت که دو دهه قبل به دلیل فعالیتهای همین تأسیساتی که مورد حمله قرار گرفته و مدعی هستند نابود شدهاند، وضع شده و در اثر برجام خاتمه یافتهاند، علنی کردهاند. وی افزود: این میزان از استانداردهای دوگانه و بیتوجهی به اصول و اهداف شورای امنیت ملل متحد توسط خود اعضا حقیقتاً غیر قابل درک است.غریبآبادی بیان کرد: سه کشور اروپایی فاقد جایگاه قانونی هستند و از آنجا که آنان به تعهدات کلیدی خود ذیل برجام عمل نکردهاند و در جریان تجاوز اخیر نیز از متجاوز حمایت کردند، هرگونه تلاش برای فعال کردن مکانیسم ماشه آنهم در مورد توافقی که ۷ سال است اجرا نمیشود، سوءاستفاده و غیرقانونی محسوب میشود و بایستی رد شود.
تاریخ قضاوت خواهد کرد
این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: ما بر این باوریم که صلح با بمب و اجبار به دست نمیآید، بلکه از طریق احترام به حقوق، عدالت و دیپلماسی حاصل میشود. عادیسازی تجاوز باید به صراحت رد شود. وی گفت: شورای امنیت نباید به ابزاری در خدمت منافع قدرتهای خاص تبدیل شود، بلکه باید حافظ عدالت، صلح و امنیت برای همه کشورها، فارغ از اندازه، قدرت یا گرایش سیاسیشان باشد.غریبآبادی افزود: متأسفانه باید با صراحت اعلام کنیم که شورای امنیت نتوانسته یا نخواسته است به تجاوزات آشکار علیه حاکمیت ملی برخی کشورها، اشغال نظامی سرزمینها، نسلکشی، محاصرههای اقتصادی غیرقانونی، و حمایت از تروریسم دولتی پاسخ مناسب و قاطع دهد. فهرست این ناکامیها، طولانی و نگرانکننده است. وی بیان کرد: تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا شورای امنیت، وظیفه خطیر خود در برابر ملتها را بهدرستی انجام داده است یا خیر. فرصت برای اصلاح، بازنگری و بازگشت به اصول اولیه منشور ملل متحد هنوز وجود دارد، اما این فرصت ابدی نیست.
کسی دچار سوء محاسبه نشود
وی با بیان اینکه ایران کشوری صلح جوست، یادآور شد: اما کسی دچار سوءمحاسبه نشود. ما در مقابل تجاوز، متحد و قاطع میایستیم و به متجاوزان درس سختی میدهیم. غریبآبادی ادامه داد: تجاوزات اخیر در حالی روی داد که ما در میانه مذاکرات هستهای با آمریکا بودیم که خود حاکی از این است که آمریکا در مذاکره صادق نبوده و برنامه هستهای نیز بهانهای بیش نیست. دشمنان ایران، استقلال و وحدت ملی ایران را نشانه رفتهاند که نیروهای مسلح مقتدر و مردم متحد ما آنان را کاملاً ناامید کردند. ایران، سرافراز و استوار ایستاده است. معاون وزیر خارجه گفت. ما به دنبال جنگ نبودیم، اما با درندگی شیر از مردم و کشور خود دفاع میکنیم. متجاوزان باید بدانند که توطئههای آنان شکست میخورد و این ایران است که پایدار میماند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما