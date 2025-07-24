واکنش آژانس به سفر آتی تیم فنی این نهاد به ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران با سفر هیأت فنی آژانس به تهران طی دو تا سه هفته آینده موافقت کرده است. با این حال، آنها از تاسیسات هستهای ایران بازدید نخواهند کرد.
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این و در پی اقدامات تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران که با زمینهسازی گزارش «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی صورت گرفت، اعلام کرده بود که همکاری ایران با این نهاد مانند گذشته نخواهد بود.
در همین راستا، یک سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال والاستریتژورنال درباره حضور تیم فنی دیدبان هستهای سازمان ملل در تهران گفت که در خصوص این خبر اظهارنظر نمیکند.
این سخنگوی آژانس با این حال گفت که مدیرکل آژانس به همه طرفها «نیاز به رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک بر اساس راستیآزمایی و نظارت اجتنابناپذیر آژانس» را مورد تاکید قرار داده است.
طبق گزارش والاستریتژورنال، هفته گذشته وزرای خارجه اروپایی به وزیر خارجه ایران گفته بودند درصورتیکه ایران گفتوگوها با آمریکا و همکاری با آژانس را از سربگیرد، آنها ممکن است فعالسازی مکانیسم ماشه را به تعویق بیندازند.
عراقچی پیش از این گفته بود که این آمریکاییها بودند که به دیپلماسی خیانت و در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند. او تاکید کرده آمریکاییها باید تضمین دهند که در صورت ازسرگیری مذاکرات، بار دیگر به این کشور حمله نمیشود.
فرانسه، آلمان و انگلیس بهعنوان سه کشور عضو برجام تهدید کرده بودند که در صورت عدم پیشرفت در ارتباط با یک توافق هسته ای جدید با ایران، آنها تا پایان ماه اوت، تحریمهای سازمان ملل متحد را علیه ایران بازمیگردانند.
ایران هم تهدید کرده در پاسخ به این اقدام غرب، گزینههایی از جمله خروج از انپیتی روی میز است.
