رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال لوزان (EPFL) در سخنرانی‌ای با موضوع دیپلماسی هسته‌ای، چالش‌های جهانی و نقش آژانس، به پرسش‌های حاضران پاسخ داد.

وی با اشاره به افزایش علاقه جهانی به انرژی هسته‌ای گفت: به‌جز آلمان، سایر کشورها یا همچنان از این انرژی استفاده می‌کنند یا در حال بازنگری در سیاست‌های خود هستند. او همچنین بر نقش فناوری هسته‌ای در درمان سرطان، مدیریت منابع آبی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تأکید کرد.

بازسازی اعتماد با ایران؛ بدون بازرسی ممکن نیست

گروسی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن گذشته، آن را «تقریباً باورنکردنی» خواند و گفت: «توافق برجام به تدریج کنار گذاشته شد و اکنون ما در حال تلاش برای بازسازی اعتماد با ایران هستیم. بدون رژیم بازرسی‌های دقیق، امکان بازگشت به اعتماد وجود ندارد.»

او افزود: «اگر بازرسی‌ها انجام نشود، خطر باقی ماندن مسئله به صورت نیمه‌باز وجود دارد که می‌تواند به استفاده دوباره از زور منجر شود.»

آژانس و اسرائیل؛ سیاست ابهام هسته‌ای

در پاسخ به پرسشی درباره عدم عضویت اسرائیل در معاهده ان‌پی‌تی و نبود بازرسی از تأسیسات آن، گروسی گفت: «آژانس اختیار رفتن به آنجا را ندارد. اسرائیل سیاست ابهام هسته‌ای را دنبال می‌کند و ما فقط تأسیسات غیرراهبردی آن را بازرسی می‌کنیم.»

وی با اشاره به کشورهایی که عضو ان‌پی‌تی نیستند، از جمله هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل، گفت: «این وضعیت ممکن است ناعادلانه به نظر برسد، اما ما در جهانی زندگی می‌کنیم که عادلانه نیست.»

ایران سلاح هسته‌ای ندارد

مدیرکل آژانس در پاسخ به انتقادها درباره نقش گزارش‌های آژانس در حملات اخیر به ایران گفت: «در گزارش اخیر به‌صراحت اعلام کردم که ایران سلاح هسته‌ای ندارد و برنامه‌ای برای ساخت آن نیز ندارد. البته سؤالاتی درباره شفافیت برنامه ایران وجود دارد.»

او افزود: «ما در حال تلاش برای کنار هم گذاشتن عناصر یک توافق جدید هستیم. ایران ظرفیت‌های علمی خود را حفظ کرده و اگر اراده کند، می‌تواند آن‌ها را بازسازی کند.»

گروسی در پایان تأکید کرد که تنها راه‌حل پایدار برای پرونده هسته‌ای ایران، راه‌حل دیپلماتیک است و آژانس در تلاش است با استفاده از دیپلماسی آرام و پشت‌پرده، از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کند.

