به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران اعلام کرد که مواد هستهای غنیشده کشور زیر آوار تأسیسات هستهای قرار دارد که طی جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی، هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
او در گفتوگویی تلویزیونی توضیح داد که همه این مواد در زیر آوار تأسیساتی است که بمباران شدهاند و افزود: سازمان انرژی اتمی ایران در حال ارزیابی وضعیت و امکان دسترسی به این مواد است تا گزارشی به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
در همین زمینه، عراقچی پیشتر نیز تأکید کرده بود که توافق اخیر ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در شرایط فعلی به بازرسان این نهاد اجازه ورود به سایتهای هستهای ایران را نمیدهد. نحوه ورود بازرسان در مذاکرات آینده با آژانس مشخص خواهد شد.
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی سهشنبه گذشته اعلام کردند که به تفاهمی تازه برای ازسرگیری همکاریها دست یافتهاند؛ تفاهمی که تهران آن را نتیجه شرایط جدید پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن گذشته به تأسیسات هستهای کشور، توصیف کرد.
«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که این توافق کاملاً با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار همکاری با آژانس مطابقت دارد.
این اعلام پس از نشست سهجانبهای در قاهره صورت گرفت که با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، بدر عبدالعاطی همتای مصری او و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، برگزار شد.
ایران پس از حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای خود، همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و از ورود بازرسان به برخی سایتهای کلیدی که هدف قرار گرفته بودند جلوگیری کرد.
