۸۰ درصد غزه ویران شده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که حداقل ۳۶ هزار ساختمان در شهر غزه نابود شده است که تقریباً معادل ۸۰ درصد کل ساختمانهای موجود در آغاز جنگ است. تخریب بهطور یکنواخت در سراسر شهر اتفاق نیفتاده و در برخی مناطق مانند محلههای الشجاعیه (شرق)، النصر (شمال) و اردوگاه الشاطئ (غرب)، تنها بخش اندکی از ساختمانها باقی ماندهاند.
در دیگر مناطق مانند محلههای الرمال (وسط و جنوب)، التفاح (شرق) و بخشهایی از شهر قدیمی، تنها ۲۵ تا ۳۹ درصد ساختمانها سالم ماندهاند و در منطقه الدرج در مرکز شهر، حدود ۴۰ درصد ساختمانها باقی مانده است.
منابع اسرائیلی گزارش دادهاند که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به پیشروی برای کنترل کامل شهر غزه ادامه میدهد، هرچند با چالشهای نظامی و سیاسی گستردهای روبهرو است. کارشناسان نظامی هشدار دادهاند که سربازان وارد شده به شهر پرجمعیت با شرایط سخت جنگی مواجه خواهند شد که شامل خیابانهای باریک، هزاران تن آوار، کمینها، تلههای انفجاری و شبکه گستردهای از تونلها است.
شالوم بن حنان، رئیس پیشین بخش امنیت عمومی «شاباک» و پژوهشگر موسسه سیاستهای مبارزه با تروریسم دانشگاه رایخمن، تأکید کرده است که ویرانی گسترده، ورود نیروها به ساختمانها را دشوار کرده و خطر ریزش دیوارها و سقوط در حفرهها بسیار بالا است. وی افزود: «نابودسازی تونلها از هوا بسیار دشوارتر از ساختمانها است و باید انتظار داشت که زیر بسیاری از ساختمانها مسیرهای تونلی برای کمین وجود داشته باشد».
بن حنان همچنین تأکید کرد که هم رژیم صهیونیستی و هم گروههای فلسطینی خود را برای این عملیات آماده کردهاند و حماس آن را بهعنوان یک نبرد نهایی در نظر میگیرد و تمام توان نظامی و منابع خود را به کار خواهد گرفت.
قابل ذکر است که دولت رژیم صهیونیستی در ۸ اوت ۲۰۲۵ طرحی را بهریاست بنیامین نتانیاهو تصویب کرد که بر اساس آن، اشغال کامل غزه بهطور تدریجی، ابتدا از شهر غزه آغاز میشود.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه شامل کشتار، قحطی، تخریب و آوارهسازی مردم این منطقه بوده و تاکنون بیش از ۶۲ هزار و ۸۹۵ فلسطینی شهید، ۱۵۸ هزار و ۶۲۹ نفر زخمی و بیش از ۹ هزار نفر مفقود شدهاند. این جنگ همچنین باعث مرگ ۳۱۳ نفر به دلیل قحطی، از جمله ۱۱۹ کودک شده است.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما