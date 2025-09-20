به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی شهرداری غزه خبر داد که در پی تخریب ۷۵ درصد چاه‌های آب توسط ارتش اسرائیل، این شهر با بحران تشنگی شدید روبرو شده است.

«عصام النبیه»، امروز شنبه پیش‌بینی کرد که با نزدیک شدن فصل زمستان، ساکنان غزه با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. وی همچنین گفت که «ما قادر به ارائه حداقل خدمات به ساکنان شهر غزه نیستیم». ارتش اسرائیل در حال حاضر، به بمباران شدید مناطق مختلف شهر غزه، به ویژه مناطق غربی ادامه می‌دهد که مملو از آوارگان ناشی از حملات به مناطق شرقی است. گزارش‌های منابع محلی حاکی از اجرای عملیات تخریب گسترده در مناطق مسکونی در شمال غربی غزه است.

ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه خبر داد عملیات زمینی گسترده‌ای را در سراسر غزه آغاز کرده است. با این حال، بر اساس شواهد میدانی و گزارش منابع محلی، ارتش اسرائیل فقط در روز چهارشنبه گذشته، در مناطق شمالی شهر کمی پیشروی داشته است.ارتش اسرائیل در محورهای زیر حضور دارد:- شمالی: اطراف تقاطع «الصاروخ» واقع در حد فاصل خیابان‌های الجلاء و الصفطاوی.- شمال شرقی: محدوده مدارس در اطراف منطقه «برکه» در محله الشیخ رضوان.- شمال غربی: اطراف محله الکرامه.- جنوب غربی: نزدیکی تقاطع الدحدوح. - شرقی: محله‌های الزیتون، الشجاعیه و التفاح. - جنوب شرقی: محله الصبره.

