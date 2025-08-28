تظاهرات زنان صهیونیست در مقابل منزل نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد که صدها نفر از زنان در مقابل منزل نتانیاهو تظاهرات کردند. آنها شعار می‌دادند: «اینجا را ترک نمی‌کنیم تا همه غزه را ترک کنند». تظاهرکنندگان خواستار توافق مبادله اسرا با جنبش حماس شدند.

طبق این گزارش، زنان صهیونیست در این تظاهرات تاکید کردند که اسرای اسرائیلی در تونل‌ها از شدت گرسنگی در حال مرگ هستند و ما برای آزادی آنها در خیابان‌ها می‌جنگیم؛ اما نتانیاهو و دار و دسته‌اش مانع دستیابی به توافق و توقف جنگ می‌شوند و در رستوران‌های مجلل غذا می‌خورند.

نظامیان ارتش اشغالگر از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون اقدام به یک نسل کشی در غزه کردند و تمام درخواست‌های بین‌المللی و دستورات دادگاه کیفری برای توقف جنگ را نادیده می‌گیرند.

جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه تاکنون ۶۲ هزار و ۸۱۹ شهید و ۱۵۸ هزار و ۶۲۹ مجروح از فلسطینیان اغلب از زنان و کودکان برجای گذاشته است. همچنین بیش از ۹ هزار نفر مفقود و صدها هزار نفر آواره شدند. گرسنگی و قحطی در غزه نیز تاکنون جان ۳۱۳ فلسطینی از جمله ۱۱۹ کودک را گرفته است.

