به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وزرای خود دستور داده است که درباره تلاش‌های این رژیم برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی صحبت نکنند و «موضوع را مسکوت نگه دارند»، زیرا می‌ترسند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از حمایت از این طرح عقب‌نشینی کند.

روزنامه «معاریو» عصر سه‌شنبه گزارش داد که «انتظار می‌رود نتانیاهو جلسه‌ای سیاسی-امنیتی برای بررسی احتمال اعمال حاکمیت در یهودا و سامره (کرانه باختری) و همچنین اقدامات تلافی‌جویانه علیه تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای حامی این اقدام برگزار کند.»

این جلسه در ابتدا قرار بود در سایه اینکه تعدادی از کشورهای غربی قصد به رسمیت شناختن کشور فلسطین را داشتند، شب گذشته در دفتر نتانیاهو برگزار شود.

با این حال، به گفته همین منبع، بعداً بدون ذکر دلیل یا اعلام تاریخ جدید به تعویق افتاد.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه اسرائیلی نوشت که موضوع اعمال حاکمیت بر کرانه باختری «بسیار بی‌سروصدا و بدون هیچ‌گونه بیانیه عمومی مدیریت می‌شود».

این روزنامه نوشت که نتانیاهو «به وزرا دستور داده تا حد امکان کمتر درباره اعمال حاکمیت بر کرانه باختری صحبت کنند.»

این روزنامه توضیح داد که «دلیل این پنهان‌کاری این است که اسرائیل می‌ترسد ترامپ، با وجود اینکه دوست اسرائیل محسوب می‌شود، از حمایت سکوت اخیر دولتش از ساخت و ساز در منطقه E۱ عقب‌نشینی و حتی با هرگونه اقدامی برای اعمال حاکمیت اسرائیل مخالفت کند».

اوت گذشته، «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی راست افراطی این رژیم از تصویب طرح شهرک‌سازی در منطقه E۱ خبر داد که قدس اشغالی را از کرانه باختری جدا می‌کند.

به گزارش رسانه‌های عبری، تصویب اسموتریچ «پروژه E۱ را که دهه‌ها تحت فشار بین‌المللی متوقف شده بود»، احیا می‌کند.

این پروژه یک مانع استراتژیک برای تأسیس یک کشور فلسطینی محسوب می‌شود و اشاره دارد که اسرائیل در حال پیشروی به سمت الحاق کرانه باختری اشغالی است.

E۱ یک طرح شهرک‌سازی است که هدف آن اتصال قدس به تعدادی از شهرک‌های اسرائیلی واقع در شرق آن در کرانه باختری، مانند معاله آدومیم، با مصادره زمین‌های فلسطینی در این منطقه و ایجاد شهرک‌های جدید است و از هرگونه گسترش احتمالی فلسطینیان جلوگیری می‌کند.

فلسطینی‌ها بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی که اشغال قدس توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ یا الحاق آن در سال ۱۹۸۰ را به رسمیت نمی‌شناسد، بر قدس شرقی به عنوان پایتخت کشور مورد نظر خود اصرار دارند.

در همین زمینه، روزنامه معاریو روز سه‌شنبه گزارش داد که دیدار آتی نتانیاهو «چند روز قبل از افتتاحیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود، جایی که قرار است رویدادی چشمگیر برگزار شود: اعلامیه مشترک چندین کشور غربی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین».

این روزنامه افزود که «بلژیک رسماً قصد خود را برای پیوستن به این اقدام اعلام کرده است و انتظار می‌رود فرانسه رهبری این اعلام را بر عهده داشته باشد.»

بلژیک روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد در جلسه سازمان ملل که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و به دلیل «فاجعه انسانی» ناشی از جنگ اسرائیل علیه غزه، تحریم‌هایی را علیه دولت اسرائیل اعمال کند.

معاریو ادامه داد: «در اسرائیل، آنها معتقدند که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا از برگزاری این رویداد در خاک خود جلوگیری کند، همانطور که تصمیم "مارکو روبیو" وزیر امور خارجه، مبنی بر عدم اجازه ورود محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) به ایالات متحده دلیلی برای آن بود.»

این روزنامه افزود: «با این حال، در اسرائیل، احتمال انتقال ابتکار عمل به اروپا، مثلاً به ژنو، را رد نمی‌کنند.»

روز جمعه، ایالات متحده لغو ویزای تعدادی از مقامات فلسطینی را اعلام کرد و مانع از شرکت آنها در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که چندین کشور غربی آماده می‌شوند تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

از زمان آغاز جنگ نابودی خود در نوار غزه در هفت اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل جنایات خود را تشدید کرده است، از جمله تخریب خانه‌ها، آواره کردن شهروندان فلسطینی، مصادره زمین‌های آنها و گسترش و تسریع ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری، همه در راستای آماده‌سازی برای تسریع اعمال حاکمیت بر آنها.

سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی است و امکان اجرای راه‌حل دو دولتی (فلسطینی و اسرائیلی) را تضعیف می‌کند. برای دهه‌ها، خواستار توقف آنها شده است، اما فایده‌ای نداشته است.

