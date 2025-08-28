به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، در آستانه فرا رسیدن هفته وحدت، با تأکید بر اینکه «مشترکات امت اسلام به مراتب بیش از اختلافات آن است»، بر لزوم تبیین این اشتراکات و تقویت همبستگی عملی میان مسلمانان جهان تأکید کرد.
دکتر مهدی فرمانیان در گفتوگویی، هفته وحدت را فرصتی برای بازخوانی مبانی مشترک و پرهیز از حاشیهسازیهای تحریکآمیز دانست و اظهار داشت: پیامبر رحمت، حضرت ختمی مرتبت(ص)، برای همه ما اسوه است. توحید، نبوت، معاد، قرآن کریم، قبله واحد، بسیاری از احکام فقهی و ارزشهای اخلاقی، محبت اهلبیت (علیهم السلام)، سرمایههای عظیم و غیرقابل انکاری هستند که همه مذاهب اسلامی حول آن متفق هستند. این گنجینه مشترک، باید محور اصلی گفتوگوها و برنامههای ما باشد.
تبیین مشترکات؛ پادزهر توطئه تفرقه
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مسئله وحدت، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام برای انحراف افکار عمومی از این مشترکات اساسی، دائماً بر نقطههای اختلافی کوچک و حاشیهای مانور میدهند. وظیفه نخبگان، علما و رسانههای جهان اسلام این است که با زبان علمی، منطقی و گفتمان سازنده، این اشتراکات بنیادین را به طور مستمر تبیین کنند و به نسل جوان معرفی نمایند.
برائت از عوامل تفرقه؛ ضرورتی انکارناپذیر
دکتر فرمانیان با بیان اینکه ایجاد تفرقه میان صفوف مسلمین، بزرگترین جنایت است، تصریح کرد: ما باید به صورت فعال و صریح از هر فرد، گروه یا جریانی که آگاهانه یا جاهلانه، به تفرقهافکنی دینی و مذهبی دامن میزند، اعلام برائت کنیم. این تفرقهافکنان، چه در شبکههای اجتماعی و چه در رسانههای رسمی، سربازان دشمن هستند و باید افکار عمومی نسبت به نقش مخرب آنها هوشیار باشد. وحدت به معنای نادیده گرفتن حقایق نیست، بلکه به معنای تقویت بنیانهایی است که دشمن نمیخواهد ما بر روی آن بایستیم.
تقویت همبستگی؛ از گفتوگو تا عمل مشترک
این استاد حوزه و دانشگاه، همبستگی را فراتر از شعار و منوط به عمل دانست و راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن ارائه داد: ما نیازمند گسترش میزهای گفتوگوی علمی و احترامآمیز بین علمای مذاهب مختلف هستیم. همچنین تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی، حمایت از تولیدات علمی و فرهنگی یکدیگر، برگزاری اردوهای مشترک دانشآموزی و دانشجویی، و ایجاد دبیرخانههای دائمی برای هماهنگی در مواجهه با چالشهای مشترک امت اسلام، ازجمله اقدامات ضروری است. وقایع دردناک منطقه، از جمله مظلومیت مردم غزه، تنها نمونهای از ضرورت این همکاری عملی است.
وحدت؛ پاسخی عملی به فاجعه غزه
دکتر فرمانیان با اشاره به کشتارها و جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تصریح کرد: فاجعه غزه به وضوح نشان داد که دشمن، فرقی میان شیعه و سنی و عرب و عجم نمیگذارد. او تنها در پی اشغالگری، سلطه و نابودی مسلمانان است. در چنین شرایطی، وحدت کلمه مسلمانان تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک و یک سلاح قوی برای مقابله با این ظلم سازمانیافته است.
وی افزود: همبستگی امت اسلام در دفاع از مردم مظلوم غزه، از تحریمهای اقتصادی گرفته تا اقدامات دیپلماتیک و رسانهای، میتواند کارایی خود را به جهانیان ثابت کند. ما باید با دور ریختن حاشیهها و اختلافات جزئی، به رویکردی کلان و امتمحور روی آوریم.
فعالیتهای دانشگاه ادیان و مذاهب در زمینه تقریب و وحدت امت اسلام
دکتر فرمانیان گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان یکی از پیشگامان گفتمان تقریب بین مذاهب اسلامی، با برگزاری همایشهای علمی بینالمللی، میزگردهای تخصصی با حضور علما و اندیشمندان مختلف اسلامی، انتشار کتب و مقالات علمی در زمینه مشترکات مذاهب، و پذیرش دانشجویان از کشورها و مذاهب مختلف اسلامی، همواره در راستای ایجاد تفاهم و همکاری عملی میان مسلمانان جهان گام برمیدارد. این دانشگاه با اعتقاد به اینکه «دانشگاه، خانه وحدت است»، فضایی علمی و احترامآمیز برای گفتوگو و همکاری نخبگان جهان اسلام فراهم کرده و خود را متعهد به تبیین و تعمیق مبانی وحدتبخش امت اسلامی میداند.
فراهم آوردن زمینه همدلی؛ رسالت علما و روشنفکران
حجت الاسلام والمسلمین فرمانیان در پایان، نقش علما و روشنفکران را در ایجاد فضای همدلی کانونی ارزیابی کرد و گفت: اگر علمای بزرگوار اهل سنت و شیعه در مناسبتهای مختلف در کنار یکدیگر حاضر شوند، برادرانه با هم گفتوگو کنند و بر مشترکات تأکید ورزند، این پیام وحدت به بدنه جامعه منتقل خواهد شد. هفته وحدت تنها یک مناسبت نمادین نیست، بلکه باید بهانهای برای برنامهریزیهای بلندمدت و اجرایی در راستای تحقق امت واحده اسلامی باشد. آینده جهان اسلام در گرو اتحاد، انسجام و پرهیز از هرگونه تنشِ ساخته دست دشمنان است.
