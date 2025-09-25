ولایت الهی؛ رمز همبستگی امت اسلامی در مکتب امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین پیشنشست جایزه جهانی امام خمینی(ره) با عنوان «تقریب از نگاه امام خمینی(ره)، بنیادهای نظری و تجربههای عینی» با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی تسخیری معاون ارتباطات و امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب و با موضوع مبانی نظری و تجربی تقریب از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیتالله تسخیری برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر تسخیری در این پیشنشست به تبیین بنیادهای نظری تقریب از منظر امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: امام خمینی(ره) امت اسلامی را فراتر از قومیتها، مذاهب و مرزهای جغرافیایی میدید و بر بازگشت به اسلام اصیل محمدی تأکید داشت. مقصود از اسلام اصیل محمدی، اسلامی است در برابر نگاههای تحریفشده؛ یعنی هم در مقابل اسلام متحجر و منزوی که دین را به عبادات فردی محدود میکند و هم در مقابل اسلام درباری یا آمریکایی که ابزار مشروعیتبخشی به ظلم میشود. اسلام ناب محمدی از دیدگاه امام، اسلامی جامع، عدالتخواه، ضد استکبار، مردمی و وحدتگرا است.
وی افزود: امام خمینی(ره) مبارزه با استعمار و استکبار را محور دیگری از بنیادهای نظری تقریب میدانست. از دیدگاه ایشان، قدرتهای استکباری برای سلطه بر ملتها از ترفندهای مختلفی استفاده میکنند که مهمترین آنها ایجاد تفرقه مذهبی میان شیعه و سنی، تحریف اسلام، ترویج غربزدگی و تهاجم فرهنگی است. همچنین ترفندهای سیاسی مانند حمایت از حکومتهای وابسته، ترفندهای اقتصادی مانند غارت منابع و ترفندهای نظامی مانند تحریک جنگهای داخلی از دیگر ابزارهای آنان است. امام راه مقابله با این ترفندها را بیداری اسلامی و وحدت امت اسلامی میدانست.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر تسخیری به موضوع ولایت الهی به عنوان عامل وحدت اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) ولایت را استمرار خط نبوت و محور مشترک همه مسلمانان میدانست. زمانی که محور رهبری الهی باشد، قومیت و مذهب نمیتواند امت را متفرق سازد. ولایت الهی از دیدگاه امام ضامن عدالت است و پیوند قلبی امت با ولیّ خدا، آنان را از اختلافهای قومی و مذهبی فراتر میبرد. عقلانیت و اجتهاد پویا نیز از دیگر مبانی نظری بود که امام بر آن تأکید داشت تا اختلافات فقهی به جدایی سیاسی و اجتماعی نینجامد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین تسخیری به بنیادهای نظری تقریب از دیدگاه آیتالله تسخیری اشاره کرد و افزود: آیتالله تسخیری تقریب را بر پایه قرآن و سنت، شناخت صحیح مذاهب، عقلانیت و اجتهاد علمی استوار میدانست. ایشان بر شناسایی مشترکات و پذیرش تفاوتها تأکید داشت و معتقد بود تقریب باید بر اساس تحلیلهای فقهی و علمی و دوری از تعصب باشد. از نگاه وی، تقریب وسیلهای برای سیطره سیاسی نیست و باید بر پایه ایمان و معرفت استوار باشد.
معاون ارتباطات و امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب در بخش تجربههای عینی، با بررسی حرکت امام خمینی(ره) برای وحدت امت اسلامی در دو دوره قبل و بعد از انقلاب، بیان کرد: قبل از انقلاب، این تلاشها جنبه هشداردهنده و تبلیغی داشت، مانند تأکید بر وحدت در کتاب کشفالاسرار و معرفی صهیونیسم به عنوان خطر مشترک. پس از انقلاب، اقدامات کنشی و نهادی صورت گرفت که از جمله آنها میتوان به تأسیس جمهوری اسلامی، اعلام هفته وحدت، تصویب اصول مربوط به تقریب در قانون اساسی، اعلام روز جهانی قدس، احیای جنبه اجتماعی و سیاسی حج و حمایت از جنبشهای آزادیبخش اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین تسخیری در پایان به اقدامات عملی آیتالله تسخیری در زمینه تقریب اشاره کرد و افزود: ایشان از برجستهترین شخصیتهای تقریبی معاصر بود که در تأسیس و مدیریت نهادهای تقریبی مانند مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نقش داشت. حضور فعال در مجامع بینالمللی، گفتوگوهای فقهی با علمای اهل سنت، تألیف آثار علمی و مشارکت در نشستهای حج از دیگر فعالیتهای ایشان بود. به تعبیر وی، اگر امام خمینی معمار وحدت بود، آیتالله تسخیری مهندس و مجری این معماری شد.
