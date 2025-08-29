به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بازار مسکن عربستان سعودی در نیمه نخست سال جاری شاهد تحولی چشمگیر بود؛ جایی که شهر مدینه منوره توانست جایگاه نخست پویاترین بازار مسکن کشور را از پایتخت، ریاض، بگیرد. این تغییر در حالی رخ داده که ریاض طی سالهای گذشته موتور محرک اصلی رشد بازار املاک در عربستان محسوب میشد.
بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این تحول نشاندهنده پویاییهای جدید در تقاضا و قدرت خرید است و بازتابی از تأثیر اصلاحات اخیر است که موجب جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به شهرهای مقدس شدهاند.
رشد چشمگیر معاملات در مدینه منوره
طبق دادههای شرکت مشاوره املاک «نایت فرانک»، ارزش معاملات در مدینه منوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته و حجم معاملات نیز حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. این رشد از تمام شهرهای بزرگ عربستان از جمله ریاض، جده، مکه و منطقه شرقی پیشی گرفته است.
فیصل درّانی، رئیس بخش تحقیقات خاورمیانه در این شرکت مستقر در لندن، اعلام کرد: تقاضا در مدینه منوره در بالاترین سطح قرار داشت. برخی خریداران برای خرید ملک پیش از ورود سرمایهگذاران خارجی اقدام کردند و فروشندگان نیز از فرصت افزایش قیمتها برای تکمیل معاملات بهره بردند.
اصلاحات قانونی و جذب سرمایهگذاران
گزارش بلومبرگ توضیح میدهد که عربستان اخیراً محدودیتهای سرمایهگذاری در مدینه منوره و مکه را کاهش داده و به سرمایهگذاران خارجی اجازه داده تا در شرکتهای توسعه املاک در این دو شهر مقدس سرمایهگذاری کنند.
همچنین قانونی جدید تصویب شده که مالکیت املاک برای خارجیها را در مراکز اصلی مانند ریاض تسهیل میکند. این اقدامات بخشی از تلاشهای عربستان برای افزایش جریان سرمایهگذاری خارجی و پاسخ به رشد جمعیت و نیازهای مسکن شهروندان است.
درّانی افزود: بسیاری از مسلمانان متمول خارج از عربستان اغلب به دلایل شخصی مانند بازنشستگی، علاقهمند به خرید ملک در مکه و مدینه هستند.
او اشاره کرد که این علاقهمندی موجب آغاز موج جدیدی از پروژهها از جمله پروژه عظیم «رؤیای مدینه» که توسط صندوق سرمایهگذاری عمومی اجرا میشود، شده است.
کاهش فعالیت در ریاض
در مقابل، شهر ریاض پایتخت عربستان شاهد کاهش قابل توجهی در فعالیت بازار املاک بوده است. طبق گزارش نایت فرانک، حجم معاملات در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته و ارزش معاملات نیز ۲۰ درصد افت داشته است.
بلومبرگ گزارش میدهد که تقریباً دو برابر شدن قیمت مسکن از سال ۲۰۱۹ تاکنون، موجب نگرانی در زمینه توان مالی خریداران شده و بسیاری از آنها تصمیم به تعویق خرید گرفتهاند.
با این حال، نایت فرانک تأکید دارد که این کاهش فعالیت، تنظیم طبیعی بازار است و نشانه ضعف بنیادی نیست. قیمت آپارتمانها و ویلاها هرچند با سرعتی کمتر نسبت به گذشته، همچنان در حال افزایشاند.
نقش کلیدی بخش املاک در چشمانداز ۲۰۳۰
بخش املاک عربستان یکی از ارکان اصلی تحقق چشمانداز ۲۰۳۰ این کشور برای توسعه همهجانبه است. عربستان بهویژه در شهرهای مقدس مکه و مدینه، مقصدی مهم برای سرمایهگذاران املاک از سراسر جهان محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، اجازه سرمایهگذاری خارجی در شرکتهای مالک املاک در مکه و مدینه، جایگاه عربستان را بهعنوان مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری تقویت میکند.
این تصمیم همچنین با هدف افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد فرصتهای شغلی، و تحریک رشد اقتصادی در بخش املاک اتخاذ شده است. از جمله نتایج مورد انتظار این سیاستها میتوان به افزایش تقاضا برای املاک در شهرهای مقدس، جذب سرمایه برای پروژههای جدید، و ارتقای خدمات املاک در این مناطق اشاره کرد.
