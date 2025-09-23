آغاز ساخت شبکه آبرسانی ۴.۲ میلیون افغانی در استان کنر افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ

دفتر مطبوعاتی وزارت بازسازی و توسعه‌ی روستاهای افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که کار ساخت یک شبکه آبرسانی به ارزش ۴.۲ میلیون افغانی در استان کنر افغانستان آغاز شده است.

این پروژه شامل ساخت یک ذخیره آب با ظرفیت ۲۰ متر مکعب، نصب ۱۰۵ شیردهن آب و اجرای ۲۴۵۰ متر پایپ‌کشی می‌باشد.

به گفته این وزارت، در جریان اجرای این پروژه برای ده‌ها تن از کارگران محل زمینه کار موقت فراهم خواهد شد و پس از تکمیل، بیش از ۱۰۵ خانواده در یکی از قریه‌های این استان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا خواهند کرد.

وزارت بازسازی و توسعه‌ی روستاهای افغانستان یادآور شده که پیش از این نیز چندین شبکه آبرسانی در استان‌های مختلف کشور تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است.

