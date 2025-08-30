به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه محبوب و پرطرفدار محفل که با رویکردی نوین به استعدادهای قرآنی، تحولی در برنامههای تلویزیونی کشور ایجاد کرده است، حالا این بار با برنامهای ویژه کودک و نوجوان با نام «محفل ستارهها» بازمیگردد. این برنامه با هدف شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای درخشان قرآنی در سنین پایین، ثبتنام خود را آغاز کرده است.
محفل ستارهها سکویی برای نمایش توانمندیهای کودکان و نوجوانانی است که در حوزههای مختلف قرآن کریم مهارت دارند. از تلاوتهای دلنشین و حفظ کلام وحی گرفته تا اذان، دعاخوانی، ترجمه، تفسیر، دکلمه و حتی هر هنر دیگری که با مفاهیم غنی قرآنی ارتباطی عمیق دارد، در این برنامه مورد استقبال قرار خواهد گرفت. این فرصت طلایی، زمینهای برای کشف و شکوفایی نسل آینده قاریان، حافظان و مفسران قرآن کریم خواهد بود.
همانطور که انتظار میرود، میزبانان دوستداشتنی برنامه محفل نیز در محفل ستارهها حضور خواهند داشت تا فضایی گرم، صمیمی و الهامبخش را برای شرکتکنندگان کوچک و پرانرژی فراهم آورند. این حضور، تجربهای متفاوت و خاطرهانگیز را برای کودکان و نوجوانان رقم خواهد زد.
علاقهمندان به شرکت در محفل ستارهها میتوانند از امروز با مراجعه به وبسایت رسمی برنامه محفل به نشانی www.mahfeltv۳.ir مراحل ثبتنام خود را تکمیل کنند.
پس از تکمیل مراحل تولید، محفل ستارهها مهمان خانههای شما خواهد بود و از طریق شبکه نهال، شبکه تخصصی کودک و نوجوان، به روی آنتن خواهد رفت. زمان دقیق پخش این برنامه در آینده نزدیک اطلاعرسانی خواهد شد.
