حماس شهادت "محمد السنوار" فرمانده نظامی خود را تأیید کرد

جنبش حماس اعلام کرد که محمد السنوار، فرمانده نظامی این جنبش در نوار غزه به شهادت رسیده است.

این خبر چند ماه پس از آن منتشر می‌شود که اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود السنوار در جریان یک حمله هوایی کشته شده است.

حماس جزئیاتی درباره نحوه شهادت السنوار ارائه نکرد، اما تصویر او را در کنار تصاویر دیگر فرماندهان منتشر کرد و آنان را «فرماندهان شهید و پاک» نامید.

محمد السنوار، برادر کوچک‌تر یحیی السنوار، رهبر پیشین حماس بود که در طراحی حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل نقش داشت و یک سال بعد در جریان درگیری‌ها توسط اسرائیل شهید شد. پس از شهادت یحیی، محمد به رده‌های بالای فرماندهی در حماس ارتقاء یافت.

با تأیید شهادت محمد السنوار، انتظار می‌رود عزالدین حداد، دستیار نزدیک او که هم‌اکنون مسئول عملیات در شمال غزه است، فرماندهی شاخه نظامی حماس در سراسر نوار غزه را بر عهده گیرد.

