تظاهرات در اسلو؛ نروژی‌ها خواستار توقف فوری جنگ در غزه شدند

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۷
شماری از شهروندان نروژ در اسلو پایتخت این کشور، با برگزاری تظاهراتی خواستار پایان فوری جنگ اسرائیل علیه غزه شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی، از دولت نروژ خواستند تا تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش دهد و برای توقف فوری آتش‌بس و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه اقدام کند.

معترضان همچنین عملکرد دولت‌های اروپایی را در قبال آنچه «جنایات نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان» خواندند، مورد انتقاد قرار دادند و آن را نوعی «تقصیر و بی‌عملی» در مواجهه با بحران انسانی در غزه دانستند.

گفتنی است این تظاهرات در حالی در پایتخت نروژ برگزار شد که موج اعتراضات مردمی در کشورهای اروپایی نسبت به ادامه حملات اسرائیل به غزه رو به افزایش است.

