به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پانصد و نهمین شماره نشریه الکترونیکی خط حزبالله با عنوان «معلّم معنوی آزادگان» ویژه بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» در رویداد ملی «آزادگان ایران»، منتشر شد.
سرمقاله خط حزبالله، به مناسبت انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» در رویداد ملی «آزادگان ایران»، مروری بر زندگی و مجاهدتهای حجتالاسلام سیّدعلیاکبر ابوترابیفرد داشته است.
«روایت» این شماره، نگاهی به زندگی و زمانهی حجتالاسلام سیدعلیاکبر ابوترابیفرد به روایت آقای محمد قبادی، نویسنده کتاب «پاسیاد پسر خاک» داشته است.
نیروهای مؤمن و انقلابی سراسر کشور میتوانند در چاپ و توزیع این نشریه در مساجد و هیئتهای مذهبی شهر و منطقه سکونت خود مشارکت کنند.
این شماره خط حزبالله به روح مطهر شهید حجتالاسلام سیّدعلیاکبر ابوترابیفرد، تقدیم میشود.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما