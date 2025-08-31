به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «سید احمد خاتمی» عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران امروز یکشنبه، 9 شهریور 1404 در مراسم سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر که در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام اظهار کرد: الگوبرداری از سیره و منش شهدا در مدیریت کشور ضرورت دارد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر بیان کرد: این دو شهید بزرگ انقلاب اسلامی، با وجود حضور در بالاترین مناصب اجرایی، هیچگاه از مسیر سادهزیستی و خدمت بیمنت به مردم فاصله نگرفتند.
به گفته آیتالله خاتمی، شهید رجایی از نوجوانی فعالیت خود را با کارهای ساده در محلههای جنوبی تهران آغاز کرد، اما هیچگاه از علم و مطالعه جدا نشد و همین خصلت، وی را به الگویی برای نسلهای آینده تبدیل کرد. امام خمینی نیز آنان را مدیرانی متعهد، مردمی و مصداق یک مسئول انقلابی معرفی کرده بود.
وی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر، الگوی صداقت، ایثار و شجاعت در مدیریت کشور بودند، افزود: یادآوری زندگی و روش کاری شهدا میتواند چراغ راه مسئولان امروز باشد.
به اعتقاد امام جمعه موقت تهران، یکی از درسهای بزرگ زندگی این شهیدان، اخلاص در عمل و پایبندی به اصول اخلاقی بود؛ اصولی که اگر در جامعه جاری شود، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد.
خاتمی با بیان اینکه یاد و نام این شهیدان نباید تنها به برگزاری مراسمهای سالگرد محدود شود، بلکه باید در همه عرصههای مدیریتی، رفتار و منش آنان مورد توجه قرار گیرد، گفت: خدمت کوتاه اما صادقانه و خالصانه از نظر امام خمینی (ره) بسیار ارزشمندتر از سالها خدمت بدون نیت الهی است و این همان رویکردی است که شهیدان رجایی و باهنر در زندگی و مسئولیتهای خود به نمایش گذاشتند.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ولایتمداری در زندگی این دو شهید اضافه کرد: آنان در سختترین شرایط و در مواجهه با تهدیدها و فشارهای سیاسی، با ایمان به رهنمودهای امام خمینی (ره)، راه خدمت به مردم را انتخاب کردند و هرگز از مسیر عدالت و حقیقت فاصله نگرفتند.
به اعتقاد آیتالله خاتمی، شهیدان رجایی و باهنر همواره وحدت، عدالت و صداقت را سرلوحه کار خود قرار داده و نشان دادند که مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت الهی است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از مسئولان انقلابی افزود: پشتیبانی از مدیران کشور، در کنار نقدهای سازنده، پشتوانه شرعی و منطقی دارد.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه آموزههای نهجالبلاغه و سیره امام علی (ع) همواره بر حمایت از کارگزاران صالح همراه با نظارت و نقد منصفانه تأکید کرده است، گفت: نقد منصفانه زمینه رشد و اصلاح جامعه را فراهم میکند، اما تخریب و بدبینی تنها به زیان کشور خواهد بود.
آیتالله خاتمی با مرور تاریخ معاصر ایران، به تشریح خصومتهای قدرتهای غربی پرداخت و بیان کرد: از دوران جنگ جهانی اول تا دفاع مقدس و حتی امروز، کشورهای غربی همواره تلاش کردهاند با تحریمها، تهدیدها و فشارهای سیاسی مانع پیشرفت ملت ایران شوند.
وی با اشاره به رویکردهای دشمنانه طرفهای غرب افزود: اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه نیز نمونه دیگری از همان خصومتهای دیرینه است که تجربهای تکراری برای ملت ایران محسوب میشود.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه ملت ایران در طول چهار دهه گذشته با مقاومت، ایستادگی و ایمان به وعدههای الهی توانسته است همه تهدیدها و تحریمها را پشت سر بگذارد، گفت: دشمنان در قالب تحریمهای اقتصادی، تهدیدهای نظامی و حتی جنگ روانی تلاش کردند مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند، اما هر بار با مقاومت ملت و حمایت الهی شکست خوردند.
خاتمی با اشاره به نقش ویژه استان گیلان در دفاع مقدس تصریح کرد: مردم این استان با تقدیم بیش از هشت هزار شهید، بیست و ۴ هزار جانباز و ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده، سهم بزرگی در دفاع از انقلاب و کشور ایفا کردهاند و این آمار نسبت به میانگین کشوری بسیار برجستهتر است.
به گفته وی، این فداکاریها نشاندهنده ایمان، ایستادگی و ولایتمداری مردم گیلان است و باید بهعنوان سرمایهای معنوی برای نسلهای آینده حفظ شود.
عضو فقهای شورای نگهبان بر ضرورت ادامه راه شهیدان و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: مسئولان کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگرفتن از سیره شهیدان رجایی و باهنر هستند.
خاتمی همچنین اضافه کرد: صداقت، خدمت صادقانه، پاکدستی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی باید شاخص اصلی مدیران جمهوری اسلامی باشد تا بتوانند همچون شهیدان، در مسیر رضای الهی و خدمت به مردم حرکت کنند.
