به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سعید اوحدی» امروز دوشنبه، 10 شهریور 1404 در اجلاسیه پیشکسوتان جهاد و شهادت از ویژه برنامه‌های دومین کنگره ملی بزرگداشت ۸۰۰۰ شهید استان گیلان که در مصلای امام خمینی(ره) رشت برگزار شد، با بیان اینکه خانواده شهدا نیازی به برگزاری مراسم ندارند، اظهار کرد: اگر داغ فراق شهید بر دل فرزند، مادر، خواهر یا پدر نشست، به فرموده خداوند،خدا جانشین شهید در خانواده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور با اشاره به آیه شریفه قرآن که شهدا حضور دارند، در میان شما و جامعه،افزود: حتی تصور نکنید و به ذهن شما خطور نکند که شهدا در بین شما نیستند، شهید زنده است.

وی با اشاره به تفاوت‌های کنگره دوم با نخستین کنگره گفت: در کنگره اول، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سخنران و مهمان شما مردم گیلان بود.

اوحدی ادامه داد: این کنگره فقط کنگره ۸۰۰۰ شهید نیست، بلکه بزرگداشت ۴۵ شهید جنگ اخیر هم هست.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور با ابلاغ پیام رئیس‌جمهور و دولت را به شهدا و خانواده‌های آنان گفت: سلام رئیس‌جمهور و دولت به شهدا و خانواده‌های شهدا با این اعتقاد که چرا که هر قدمی برای خانواده‌های شهدا برداریم، باز هم کوتاهی کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه یکی از نعمت‌های بزرگ الهی نعمت قدرت انتخاب است، اظهار کرد: اختیار، مبتنی بر عقل و اراده انسان نعمت بزرگی است؛ انسان در مسیر زندگی خودش در مسیر امتحان‌های مختلف قرار می‌گیرد و در بلوغ فکری، در مسیر انتخاب‌های سخت و سرنوشت‌ساز قرار می‌گیرد.

اوحدی با بیان اینکه گر امروز در مراسم شهید حضور پیدا می‌کنیم، در مراسم انسان‌هایی هستیم که بهترین انتخاب را در مسیر زندگی داشتند، افزود: شهدا با انتخاب درست در طول تاریخ ماندگار شدند و افرادی که در طول تاریخ انتخاب غلط داشتند، در تاریخ دفن شدند.

وی با تاکید به اینکه انسان برای بهترین عمل باید بهترین تصمیم را بگیرد انتخاب حضرت سیدالشهدا با اصحابش را انتخاب ماندگار دانست و گفت: اگر امروز در مراسم ۸ هزار شهید حضور دارید، در کنار افرادی ایستاده‌اید که بهترین تصمیم برای بهترین عمل داشتند.

اوحدی با اشاره به ۲ ظرفیت مهم الهی تقوا، ثمره تقوا را در مسیر درست قرار گرفتن بیان کرد و افزود: ظرفیت مهم خداوند براساس آموزه‌های قرآنی و دینی برای ما انسان‌ها قرار داده شده است که آن هم تصمیم درست است.

وی تصریح کرد: اگر مقام معظم رهبری هدایت کشتی انقلاب را با عزت ادامه می‌دهند، از تقوای الهی است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور با بیان اینکه حجت باطنی؛ ادب، عقل، اراده... و حجت ظاهری، ائمه و سیره شهدا است، حضور در این مراسم را حجت ظاهری دانست و گفت: این مراسم برای درس سبک زندگی یاد گرفتن است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره شهدا گفت: دومین کنگره با سفارش حضرت آقا این بود که هر شهید یک موضوعیت دارد.

اوحدی انسجام، یکپارچگی، همدلی، اقتدار رمز پیروزی درجنگ اخیر دانست و با اشاره به روایت‌های عجیب از زندگی شهدا گفت: روایت و زندگی شهدا عجیب هستند. اسرائیل با جنایت، فکر می‌کرد با شهادت فرماندهان، ایجاد رعب و وحشت می‌کند و مردم به بیرون می‌رسند، اما مردم با اقتدار، وحدت... مقابله کردند.

وی با اشاره به جنگ اخیر گفت: جنگ ۱۲ روزه از نظر بازه زمانی کوتاه‌تر بود، اما عمق جنایت آن در طول تاریخ بی‌سابقه بود. مظلومیت سه‌برابر وسیع‌تر بود، اما اقتدار، عزت و اقتدار نیروهای انتظامی، نظامی و نیروی مسلح، ضربه‌ای بر قلب جنایتکاران آورد.

