به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برای اولین بار، نوای اذان در ایستگاه متروی تایپه، بزرگترین قطب حمل و نقل در پایتخت تایوان شنیده شد. این اذان توسط یک مسلمان اندونزیایی به نام «یام زمانه» که امام جماعت مسجد جامع تایپه است ایراد شد.

این تجربه فرهنگی که نماد تحمل و همزیستی بین فرهنگ‌های مختلف در تایوان است توجه بسیاری از مسافران متروی تایپه را به خود جلب کرد. برخی مسافران با شنیدن صدای اذان توقف کردند و با شگفتی به نوای اذان گوش فرا دادند و شاهد لحظه‌ای بودند که زیبایی اسلام را در مکانی غیرمنتظره مجسم می‌کرد.

این رویداد فقط یک فراخوان برای نماز نبود؛ بلکه یادآوری این نکته بود که نور اسلام می‌تواند در هر جایی، حتی در شلوغ‌ترین و پر سر و صداترین نقاط جهان، بدرخشد و توانایی این دین را در رساندن پیام والای خود به قلب جوامع متنوع نشان می‌دهد.

این رویداد صرفاً یک آیین مذهبی نبود؛ بلکه یک تجربه معنوی و فرهنگی و دعوت به تفکر بود. طنین اذان به عنوان نمادی از مدارا و همزیستی میان فرهنگ‌های مختلف در تایوان جلوه کرد و اهمیت احترام به کثرت‌گرایی مذهبی را نشان داد.

مسلمانان در تایوان یک اقلیت کوچک هستند، اما با وجود این، از آزادی مذهبی برخوردارند و با دولت روابط خوبی دارند. تخمین زده می‌شود که حدود ۱۷۰ هزار مسلمان در تایوان زندگی می‌کنند، که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر شهروند تایوانی هستند. اکثریت مسلمانان تایوان را قوم هوئی تشکیل می‌دهند که از چین به این جزیره مهاجرت کرده‌اند.

اولین مسلمانان احتمالاً در قرن هفدهم میلادی وارد تایوان شدند. مهاجرت مسلمانان به تایوان به طور کلی در چهار دوره اتفاق افتاده است. بیشتر مسلمانان تایوان از قوم هوئی هستند که در اواخر دهه ۱۹۴۰ از چین به این جزیره مهاجرت کردند. علاوه بر قوم هوئی، مسلمانان دیگری نیز از کشورهای مختلف مانند اندونزی، مالزی و تایلند به تایوان آمده‌اند، به ویژه به عنوان کارگر.

مسلمانان تایوان از آزادی مذهبی برخوردارند و با دولت روابط خوبی دارند. آنها از تبعیض مذهبی رنج نمی‌برند و می‌توانند آزادانه مناسک دینی خود را به جا آورند. با این حال، به دلیل غالب بودن فرهنگ چینی و سایر مذاهب، حفظ هویت اسلامی و انتقال آن به نسل‌های جوان‌تر چالش‌هایی برای مسلمانان تایوان ایجاد کرده است.

مسلمانان تایوان از قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی هستند، اما برای یکدیگر احترام قائلند و در مراسم مذهبی با هم همکاری می‌کنند.

مسجد جامع تایپه به عنوان بزرگترین و قدیمی‌ترین مسجد در تایوان، نمادی از تنوع فرهنگی مسلمانان در این کشور است.

..............................

