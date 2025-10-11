به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مالزی با اجرای طرحی به نام ستون نهم (Tekad Sembilan) وارد مرحلهای تازه از تقویت هویت تمدنی اسلامی خود شده است. انور ابراهیم نخستوزیر این کشور در پارلمان اعلام کرد که ترویج اسلام همچنان محور سیاستهای ملی خواهد بود و در بودجۀ ۲۰۲۶، ۲.۶ میلیارد رینگیت ( بیش از ۶۰۰ میلیون دلار) به این بخش اختصاص یافته است.
بخشی از این بودجه برای نوسازی بیش از ۳۰۰ مدرسۀ دینی سنتی «پوندک» (مدارس دینی غیرانتقاعی مالزی) و نزدیک به ۱۶۰ مدرسۀ غیررسمی در نظر گرفته شده است؛ از جمله بهروزرسانی زیرساختها و افزودن آموزشهای دیجیتال، هوش مصنوعی و مهارتهای فنی. ۱۵۰ میلیون رینگیت نیز برای تجهیز مدارس به ابزارهای آموزشی مدرن اختصاص یافته است. افزون بر این، ۷۲۰ دانشآموز حافظ قرآن در قالب برنامههای GiatMARA آموزشهای حرفهای دریافت خواهند کرد تا برای اشتغال پس از تحصیل آماده شوند.
خبرگزاری محلی مالزی همچنین اظهار داشت دولت قرار است نقش مساجد را بهعنوان مراکز فعال اجتماعی تقویت کند؛ با راهاندازی جایزۀ «مسجد مالزی»، برگزاری همایشهای ملی میان علما، امامان و نخبگان، و گسترش برنامههای قرآنی مانند سلسله نشستهای «سماع حدیث» در سال ۲۰۲۶، یک میلیون نسخه ترجمۀ قرآن به ۳۰ زبان منتشر خواهد شد.
در بعد اجتماعی، دولت سقف برداشت از صندوق بازنشستگی برای حج را از ۳ هزار به ۱۰ هزار رینگیت افزایش داده و امکان استفاده پیش از موعد از مزایای مرخصی ذخیرهشده برای سفر حج را فراهم کرده است. برای تقویت انسجام ملی، از سال ۲۰۲۶ واحدهای جدیدی در دانشگاهها درباره فلسفه، چالشهای معاصر و آرمانهای ملی تدریس خواهد شد. همچنین ۵۵ میلیون رینگیت برای برنامههای وحدت ملی اختصاص یافته و سه مرکز وحدت جدید در شهرهای ترنگانو، پراک و میری ساخته میشود.
دولت با اجرای طرحهایی مانند شبکه «روکن تتانگا مدنی» و برنامه «جیوای پاک مدنی» تلاش دارد پیوندهای اجتماعی، اخلاقی و هویتی را در سراسر کشور تقویت کند. انور ابراهیم تأکید کرد: ما این ملت را بر ستونهای وحدت بنا کردهایم و باید از آن محافظت کنیم.
