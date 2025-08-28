  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای شرقی

نخستین همایش فقهای اسلامی در مالزی برگزار شد

۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۶
کد خبر: 1721641
نخستین همایش فقهای اسلامی در مالزی برگزار شد

نخستین همایش فقهای اسلامی به ابتکار شورای فقه اسلامی وابسته به مجمع جهانی اسلام در مالزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین همایش فقهای اسلامی به ابتکار شورای فقه اسلامی وابسته به مجمع جهانی اسلام در مالزی برگزار شد. موضوع این نشست «آموزش فقه اسلامی و پرورش فقیه: ویژگی‌ها و راهبردها» عنوان شده است.

این همایش با حمایت انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی و با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته از جمله شیخ صالح بن حمید، امام و خطیب مسجدالحرام و رئیس آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی، و شیخ احمد فوزی بن فضیل، مفتی قلمروهای فدرال مالزی، همراه بود.

فهد الماجد، نماینده مفتی اعظم عربستان، در این نشست تأکید کرد که فقه اسلامی علمی بنیادین است و باید با شیوه‌های آموزشی متناسب با تحولات روز تدریس شود. شیخ العیسی نیز بر غنای مکاتب فقهی و ضرورت پرهیز از قرائت‌های محدود تأکید کرد.

مفتی مالزی با اشاره به دگرگونی‌های اجتماعی و فناوری، اجتهاد جمعی را راهکار مناسب برای پاسخ به چالش‌های جدید دانست. این همایش در پایان با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر نقش مراکز فقهی، بر لزوم بازنگری در شیوه‌های آموزش و پرورش فقیهان توانمند تأکید کرد.

**************
پایان پیام/ 345

برچسب‌ها

اخبار مرتبط