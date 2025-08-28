نخستین همایش فقهای اسلامی در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین همایش فقهای اسلامی به ابتکار شورای فقه اسلامی وابسته به مجمع جهانی اسلام در مالزی برگزار شد. موضوع این نشست «آموزش فقه اسلامی و پرورش فقیه: ویژگیها و راهبردها» عنوان شده است.
این همایش با حمایت انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی و با حضور جمعی از شخصیتهای برجسته از جمله شیخ صالح بن حمید، امام و خطیب مسجدالحرام و رئیس آکادمی بینالمللی فقه اسلامی سازمان همکاری اسلامی، و شیخ احمد فوزی بن فضیل، مفتی قلمروهای فدرال مالزی، همراه بود.
فهد الماجد، نماینده مفتی اعظم عربستان، در این نشست تأکید کرد که فقه اسلامی علمی بنیادین است و باید با شیوههای آموزشی متناسب با تحولات روز تدریس شود. شیخ العیسی نیز بر غنای مکاتب فقهی و ضرورت پرهیز از قرائتهای محدود تأکید کرد.
مفتی مالزی با اشاره به دگرگونیهای اجتماعی و فناوری، اجتهاد جمعی را راهکار مناسب برای پاسخ به چالشهای جدید دانست. این همایش در پایان با صدور بیانیهای، ضمن تأکید بر نقش مراکز فقهی، بر لزوم بازنگری در شیوههای آموزش و پرورش فقیهان توانمند تأکید کرد.
