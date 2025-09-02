به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده در افغانستان، جمعیت هلال‌احمر افغانی شمار قربانیان زلزله شدید یکشنبه شب در شرق این کشور را ۱۱۲۴ کشته و ۳۲۵۱ زخمی گفته است.

جمعیت هلال احمر افغانی در صفحه ایکس خود ساعتی قبل (سه شنبه ۱۱ شهریور) در ادامه این تلفات نوشته است که بیش از ۸۰۰۰ خانه مسکونی، عمدتاً در استان کنر، به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند.

این در حالی است که تیم‌های امداد همچنان در حال جست‌وجو و نجات افراد گرفتار در زیر آوار هستند و با توجه به وسعت خسارات، احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

گفتنی است به دلیل مسدود شدن بسیاری از راه‌های مواصلاتی مخصوصا در روستاهای دوردست و از طرف دیگر کمبود امکانات امدادرسانی، روند شناسایی و کمک‌رسانی به کندی صورت می‌گیرد.

