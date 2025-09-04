به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و بیش از ۳۶۴۰ نفر دیگر زخمی شدند پس از آنکه زلزلهای به بزرگی ۶ ریشتر افغانستان را لرزاند. این زلزله با زلزلهای دیگر در روز سهشنبه به بزرگی ۵.۵ ریشتر دنبال شد. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد زلزلهها و لرزشهای زمینی را تجربه میکند.
زلزله روز یکشنبه از بدترین زلزلههایی بود که کشور افغانستان در سالهای اخیر تجربه کرده است و همچنین بیش از ۵۴۰۰ خانه در این زلزله، تخریب شدهاند.زلزله باعث تخریب خانهها در تعدادی از روستاهای دورافتاده در افغانستان شد و تقریباً تمام خانهها آسیب دیده یا ویران شدهاند. ساکنان محلی هنوز در میان آوارها به دنبال بازماندگان میگردند و بسیاری از افراد همچنان گرفتار هستند.
افغانستان در منطقهای کوهستانی و ناهموار قرار دارد که آن را در معرض انواع بلایای طبیعی قرار میدهد، اما زلزلهها بیشترین تلفات را به همراه دارند. بهطور متوسط، سالانه حدود ۵۶۰ نفر در اثر زلزله در افغانستان، جان خود را از دست میدهند و خسارات سالانه ناشی از آن حدود ۸۰ میلیون دلار برآورد میشود.
مطالعات نشان میدهد که از سال ۱۹۹۰ تاکنون، دستکم ۳۵۵ زلزله با بزرگی بیش از ۵ ریشتر افغانستان را لرزاندهاند که خساراتی شدید و متنوع به بار آوردهاند.
افغانستان در لبه صفحه تکتونیکی اوراسیا قرار دارد که در منطقهای با تداخل با صفحه هند، بهویژه در رشتهکوههای هندوکش، واقع شده است. این بدان معناست که این دو صفحه ممکن است به هم نزدیک یا برخورد کنند. همچنین این کشور تحت تأثیر صفحه عربی در جنوب خود نیز قرار دارد که یکی از فعالترین مناطق تکتونیکی جهان را ایجاد میکند. حرکت صفحه هند به سمت شمال و فشار آن به صفحه اوراسیا معمولاً عامل اصلی زلزلههای متعدد در افغانستان است.
مناطق شرقی و شمالشرقی افغانستان، بهویژه نواحی مرزی با ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان، بهطور خاص در معرض خطر زلزله قرار دارند. این شامل شهر کابل نیز میشود که تراکم جمعیتی بالایی دارد و بالاترین میانگین تخمینی خسارات ناشی از زلزله را ثبت کرده است؛ طبق یک مطالعه، این خسارات سالانه به حدود ۱۷ میلیون دلار میرسد.
زلزلهها در مناطق کوهستانی افغانستان بسیار خطرناک هستند، زیرا میتوانند باعث وقوع رانش زمین شوند و خسارات جانی و مالی را تشدید کنند. از سال ۱۹۰۰ تاکنون، افغانستان حدود ۱۰۰ زلزله ویرانگر را تجربه کرده است. از جمله بدترین زلزلههای سالهای اخیر، زلزلهای با بزرگی ۶ ریشتر در سال ۲۰۲۲ بود که جان هزار نفر را گرفت.
همچنین در سال ۲۰۲۳، چندین زلزله در یک ماه باعث کشته شدن هزار نفر در افغانستان و تخریب کامل چندین روستای این کشور شد. یکی از بزرگترین زلزلههای افغانستان در سال ۲۰۱۵ با بزرگی ۷.۵ ریشتر رخ داد که منجر به کشته شدن ۳۹۹ نفر در افغانستان، پاکستان و هند شد. اما بیشترین تلفات در سال ۱۹۹۸ رخ داد، زمانی که دو زلزله در فاصله سه ماه کشور افغانستان را لرزاندند؛ زلزله اول باعث کشته شدن ۲۳۰۰ نفر و زلزله دوم منجر به مرگ ۴۷۰۰ نفر شد.
مطالعات توصیه میکنند که برای تقویت توان کشور افغانستان در برابر زلزله، سازههای جدید بهصورت مقاوم در برابر زلزله ساخته و ساختمانهای موجود نیز بهروزرسانی شوند تا احتمال فروپاشی کاهش یابد.
همچنین پیشنهاد شده است که سیستمهای پیشرفتهتری برای پایش و هشدار زودهنگام در افغانستان ایجاد شود تا هشدارها بهموقع صادر شوند، و با استفاده از فناوریهای سنجش از دور و ابزارهای مکانمحور، نقشهبرداری از خطوط گسل در این کشور، انجام شود تا امکان جابهجایی سریع مردم از مناطق پرخطر فراهم گردد.
