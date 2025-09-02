  1. صفحه اصلی
پیام تسلیت حاجی محمد محقق به قربانیان زلزله افغانستان

۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱
کد خبر: 1722789
حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از سیاست‌مداران برجسته شیعه کشور، با صدور پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، جان‌باختن صدها تن از هموطنان افغانستانی در زلزله اخیر استان کنر افغانستان را ضایعه‌ای غم‌انگیز خوانده و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از چهره‌های برجسته‌ی سیاسی شیعه کشور، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به قربانیان زلزله مرگبار اخیر در استان کنر افغانستان تسلیت گفت و با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کرد.

وی در این پیام نوشت:

«با تأسف فراوان اطلاع یافتم که به اثر زلزله مرگبار شب گذشته در دره نورگل ولایت کنر صدها تن از هموطنان ما در زیر آوار ناشی از ریزش خانه‌ها جان باختند و حدود یک‌هزار نفر دیگر مجروح و مصدوم شدند، که مایه تأثر و اندوه عمیق گردید.»

این سیاست‌مدار شیعه افغانستان ضمن دعا برای درگذشتگان و آرزوی شفای عاجل برای زخمی‌ها، افزود:

«اینجانب این مصیبت وارده را به ملت افغانستان و خانواده‌های محترم و اقوام و بستگان قربانیان حادثه فاجعه‌بار تسلیت گفته، از خداوند متعال برای مرحومین علو درجات در بهشت برین، برای زخمی‌ها شفای عاجل و کامل و برای بازماندگان صبر و سلامتی و حسن عاقبت آرزو می‌نمایم.»

پیام تسلیت آقای محقق در حالی منتشر می‌شود که جامعه افغانستان در روزهای اخیر با یکی از مرگبارترین زمین‌لرزه‌های سال‌های اخیر در شرق کشور مواجه شده است.

