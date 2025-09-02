 سلام نظامی تیم والیبال جوانان مهمتر از قهرمانی جهان بود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، روز یکشنبه نهم شهریور با قهرمانی تیم ملی جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا ملیپوشان جوان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.
تیم ملی جوانان ایران بامداد امروز (سهشنبه یازدهم شهریورماه) با استقبال معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزیر ورزش و جوانان و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال وارد تهران شد.
معاون ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این موفقیت بسیار ارزشمند را به ملت قهرمان ایران، مقام معظم رهبری انقلاب، ریاست محترم جمهوری و تمامی دست اندرکاران ورزش به ویژه والیبال ایران تبریک میگویم.
محمدشروین اسبقیان تصریح کرد: بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال جوانان برای کسب این افتخار زحمات زیادی کشیدند تا این اتفاق را رقم بزنند. وزارت ورزش و جوانان هم پای کار بود و امیدوارم این موفقیتها استمرار داشته باشد که قطعا باعث سرافرازی ایران عزیز میشود.
وی تشکر ویژهای هم از حرکت تیم ملی جوانان (سلام نظامی) در رقابتهای قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در کشور چین کرد و گفت: به نظرم این حرکت فرهنگی خوب بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان که سلام نظامی و احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران بود، از مقام قهرمانی در این شرایط مهمتر بود.
معاون وزیر ورزش و جوانان درباره اقدامات انجام شده برای قدردانی از بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان مانند معافیت از سربازی، گفت: این موضوعات را فدراسیون والیبال با مدیریت مهندس تقوی پیگیری خواهد کرد و حتما هر چیزی که در قانون برای این افتخارات پیش بینی شده باشد، انجام میشود.
