به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه مراکز بهداشت ناحیه سیزدهم غرب کابل تیم هفت نفره از پزشکان متخصص را با ۳۰۰ کارتن دارو برای درمان زخمی‌های زلزله به استان کنر افغانستان اعزام کرد.

دکتر اسحاق صفدری، عضو این اتحادیه گفته است که تیم دکتران همراه دارو روز سه‌شنبه(۱۱ شهریور) با هماهنگی و همکاری وزارت دفاع طالبان از طریق هوایی به شهرستان «خاص» استان کنر اعزام شدند.

آقای صفدری افزود: زمانی‌که از طریق رسانه‌ها وقوع این حادثه غم‌انگیز را شنیدیم، اعضای اتحادیه مراکز بهداشتی ناحیه سیزدهم غرب کابل فورا تشکیل جلسه دادند و در این جلسه راه‌های ارسال دارو و عرضه خدمات درمانی را بررسی کردیم که بعد از ختم جلسه، اقدام به جمع‌آوری دارو نمودیم.

این عضو اتحادیه مراکز بهداشت غرب کابل در ادامه اظهار داشت: الحمدالله موفق شدیم مقدار ۳۰۰ کارتن دارو تهیه کنیم و تعداد ۷ نفر از دکتران متخصص از اتحادیه مراکز درمانی داوطلب اعزام به منطقه شدند.

وی خاطرنشان ساخت که در حال حاضر این دکتران در شهرستان خاص استان کنر افغانستان برای آسیب‌دیدگان مشغول ارایه خدمات درمانی هستند.

به گفته او، حکومت طالبان پس از استقرار تیم پزشکی، تعداد ۱۰ آمبولانس و دو چرخبال در اختیار این تیم قرار داده است.

دکتر صفدری بیان داشت: در چنین حوادثی، هیچ حکومتی به تنهایی نمی‌تواند به تمام مشکلات رسیدگی نماید، چون حجم مشکلات از توان دولت خارج است، بنابراین در چنین اتفاقات و بحران‌های ملی، مسئولیت داریم که به کمک هموطنان خود اقدام نماییم. مخصوصا از بازرگانان ملی و سرمایه داران وطن خود می‌خواهیم که مثل اتحادیه مراکز صحی ناحیه سیزدهم غرب کابل که فورا اقدام نموده است، این اقدام را الگو قرار دهند و از سراسر کشور با هماهنگی مسئولین امارت اسلامی به هموطنان عزیز و نیازمند ما در کنر و ننگرهار کمک و همکاری نمایند.

شایان ذکر است، در پی وقوع زلزله مرگبار در استان‌ کنر افغانستان، بیش از ۱۴۰۰ نفر بهجان‌باختند و بیش از سه هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند و همچنین هزاران خانه مسکونی نیز با خاک یک‌سان شده است.

