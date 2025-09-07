به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ زلزلههای ویرانگر استان کنر افغانتسان و استانهای شرقی افغانستان، بار دیگر چهره شکننده نظام درمانی افغانستان را آشکار کرد.
در شرایطی که هزاران نفر کشته و زخمی شدند، دکتران و پرستاران زن افغانستانی با وجود محدودیتهای طالبان و موانع فرهنگی، خود را به مناطق آسیبدیده رسانده و نقش حیاتی در نجات جان زنان مجروح ایفا کردند.
تصاویر از مناطق زلزلهزده نشان میدهد که بانوان پزشک و پرستار، با امکانات محدود، در کنار روستاییان به مداوای قربانیان پرداخته و برای تأمین دارو و خدمات اولیه تلاش میکنند.
این حضور در حالی است که طالبان بهطور سیستماتیک از فعالیت زنان در بخش درمان جلوگیری کرده و حتی اعزام تیمهای امدادی زن به مناطق حادثهدیده را با مانعتراشی همراه ساختهاند.
براساس گزارش نیویورک تایمز، اولین گروههای امدادی ۳۶ ساعت پس از زلزله به روستاها رسیدند؛ اما چون تمام اعضای تیم مرد بودند، بسیاری از زنان و دختران مجروح رها شدند و حتی در مواردی تنها مردان و کودکان از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
زنان زخمی مجبور بودند ساعتها منتظر امدادگران زن از روستاهای همجوار بمانند.
منابع محلی تأیید کردهاند که دستکم شش زن باردار به دلیل نبود مراقبت تخصصی جان باختند.
همچنین گزارشهایی وجود دارد که طالبان مانع اعزام پزشکان زن به استانهای کنر و لغمان شدهاند.
این وضعیت در کنار فروپاشی زیرساختهای درمانی، کمبود دارو و تجهیزات، و محدودیت تحصیل دختران در رشتههای پزشکی، بحران انسانی را تشدید کرده است.
سازمانهای بینالمللی نسبت به «آپارتاید جنسیتی» طالبان هشدار داده و تأکید کردهاند که محرومیت زنان از درمان، نه تنها جان آنان را به خطر انداخته، بلکه روند امدادرسانی را نیز به شدت مختل کرده است.
با وجود همه این موانع، تصاویر از استان کنر افغانستان نشان میدهد که پزشکان زن افغان با تعهد و شجاعت در صف نخست ایستادهاند تا صدای خاموش زنان آسیبدیده شنیده شود.
