حجت‌الاسلام «علی‌اکبر نژادصفری» مدیر بنیاد نوجوانان استان گیلان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در حاشیه برگزاری نمایشگاه «روایت پرچمداران» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان؛ از برپایی نمایشگاهی محتوایی در کنگره شهدا سپاه قدس گیلان خبر داد که در آن «نقش اثرگذار روحانیت از عصر اهل‌بیت(ع) تا امروز» به‌صورت سریالی و روایت‌محور به تصویر کشیده شده است.

وی با اشاره به این‌که این نمایشگاه با طراحی و راه‌اندازی در مجموعه سپاه قدس گیلان برپا شده، اظهار کرد: در یکی از بخش‌ها، پرسش محوریِ “شیعه از چه زمانی در گیلان نشر یافت؟” از مخاطبان پرسیده می‌شود و پاسخ آن با مرور پیشینه تاریخی عرضه شده است. به روایت مستندات ما، پیش از بعثت نیز مردم گیلان اهل توحید و دلاوری بوده‌اند و پس از بعثت پیامبر(ص) و در پرتو حضور چهره‌هایی از دیلمیان در یمن و کوفه، بستر گسترش تشیع در این خطه فراهم شد.

حجت‌الاسلام نژادصفری، استمرار این مسیر را در نقش‌آفرینی عالمان دینی طی ادوار مختلف دانست و گفت: در عصر میرزا کوچک‌خان ـ عالم مجاهدی که در برابر استعمار ایستاد ـ با تشکیل “هیئت اتحاد اسلام”، روحانیون گرد هم آمدند و مردم نیز به آنان پیوستند. در همان دوران، پنج مجتهد گیلانی در راه مقابله با ظلم به شهادت رسیدند که تصاویرشان در نمایشگاه به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از کنش اجتماعی فقها افزود: از جمله، ملامحمد خمامی در ماجرایی که تعرض یک تبعه روس به بانویی ایرانی گزارش شد، حکم قاطع صادر کرد و حتی در برابر تشر ناصرالدین‌شاه نیز عقب ننشست.

مدیر بنیاد نوجوانان استان گیلان ادامه داد: در دوره رضاخان، با وجود تخریب برخی نمادهای دینی از جمله بخشی از حوزه علمیه حاج‌مجتهد و تغییر بافت شهری نظیر احداث خیابان سپه، این عالمان بودند که در صف نخست ایستادند؛ اما بسیاری‌شان تحت فشارها به شهادت رسیدند. پس از آن نیز مرحوم آقای رسولی مبارزه فرهنگی را در مسجد “بادی‌الله” پی گرفت.

حجت‌الاسلام نژادصفری درباره مقطع نهضت امام خمینی(ره) گفت: علما و بزرگان گیلان همچون آیت‌الله سید بحرالعلوم و آیت‌الله ضیابری از نهضت حمایت کردند؛ تا آنجا که امام(ره) در پیغامی به “دو سید رشتی” تصریح داشت.

وی افزود: به روایت ما، نخستین شهید نهضت امام خمینی از گیلان، شهید سید یونس حسینی رودباری است که پس از حوادث مدرسه فیضیه مجروح شد و در رودبار به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام نژادصفری با اشاره به دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی، حدود ۱۷۰ شهید از میان طلاب و روحانیون گیلان تقدیم شد و نسبتِ شهدای روحانی در این استان از بسیاری صنوف دیگر بالاتر است.

به گفته مدیر بنیاد نوجوانان استان گیلان، پس از جنگ نیز روحانیون در عرصه‌های اجتماعی، امدادی و فرهنگی ـ از بحران کرونا تا سیل آستارا ـ در کنار مردم حضور داشته‌اند.

حجت‌الاسلام نژادصفری درباره شیوه ارائه نمایشگاه توضیح داد: روایت‌ها روی پرده‌نگاره‌های پیوسته و به‌صورت غرفه‌ای عرضه می‌شود. تصاویر با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و بر اساس مستندات موجود بازطراحی شده‌اند.

وی استقبال مخاطبان را در روزهای نخست را قابل توجه توصیف کرد و گفت: در دو، سه روز گذشته جمعیت زیادی از نمایشگاه بازدید کرده‌اند و در روزهای آینده نیز پذیرای عموم هستیم.

