«حسین بامدادپسند» رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان در حاشیه برگزاری نمایشگاه «روایت پرچمداران» کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان؛ از رونمایی و اجرای چند دستاورد نوآورانه غرفه بنیاد شهید استان در این نمایشگاه خبر داد و گفت این طرح‌ها با هدف انتقال مفاهیم ایثار و شهادت با زبان فناوری‌های نو به‌ویژه برای مخاطب نوجوان طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده از بخش «تفأل به وصیت شهدا» اظهار کرد: تنها در روز گذشته ۵۰۰ نفر در این طرح مشارکت کردند. در این بخش، مراجعه‌کننده با انتخاب جنسیت و ثبت نام خود، بخشی از وصیت‌نامه شهدا را به صورت پیامِ راهنما و نصیحت دریافت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برای بانوان محتوای مرتبط با عفاف، حجاب و نماز و برای آقایان توصیه‌های متناسب ارسال می‌شود.

بامدادپسند درباره استفاده از واقعیت افزوده(AR)، توضیح داد: با عینک AR امکان بازدید سه‌بعدی از «موزه شهدا» واقع در خیابان پیرسرا رشت فراهم شده است. کاربر با یک کلیک وارد فضای تعاملی موزه می‌شود و می‌تواند گالری تصاویر شهدای شاخص استان را تماشا کند؛ بخشی که به‌ویژه مورد اقبال قشر نوجوان قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید گیلان، بهره‌گیری از ظرفیت اپلیکیشن «بادِصَبا» را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: کاربران با مراجعه به قابلیت روزشمار در این اپلیکیشن می‌توانند هر روز شهدای همان روزِ استان را مشاهده کنند؛ رویکردی که ارتباط روزانه مخاطبان با فرهنگ ایثار را تسهیل می‌کند.

وی همچنین از اجرای پروژه‌ای ملی در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور و به‌صورت پایلوت در گیلان، هشت‌هزار تصویر شهدای استان با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی بازسازی و به‌روزرسانی شده است. به‌زودی این بانک اطلاعاتی در پایگاه «نوید شاهد گیلان» بارگذاری می‌شود تا علاقه‌مندان با جست‌وجوی نام شهید به مشخصات، زندگی‌نامه کوتاه و تصویر باکیفیت دسترسی داشته باشند.

بامدادپسند در پایان با تأکید بر اینکه مجموعه این اقدامات به‌منظور تعمیق ارتباط نسل جدید با ارزش‌های ایثار و شهادت طراحی شده، گفت: هدف ما پیوند روایت‌های اصیل با تجربه‌های تعاملی و به‌روز است تا پیام شهدا روشن‌تر و اثرگذارتر به مخاطبان منتقل شود.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴