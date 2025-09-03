به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اجلاسیه شهدای زن روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

در این مراسم، رؤیا حیدرزاده، مسئول بسیج جامعه زنان کشور با تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا، آنان را الگوی جهانی فداکاری دانست و گفت: تمامی مادران و همسران شهدا، با فداکاری و استقامت در مسیر انقلاب اسلامی نشان دادند که زن مسلمان می‌تواند معادلات دشمن را به چالش بکشد.

وی با تأکید بر اینکه زن مسلمان پرچمدار استقامت و تربیت نسل انقلابی است، افزود: چیزی که دشمن قادر به درک آن نیست، همین روحیه پایداری زن مسلمان است؛ زنی که با تربیت نسلی شهادت‌طلب، شجاعت و ایثار را در جامعه نهادینه می‌کند.

حیدرزاده همچنین بر ضرورت اقدامات فرهنگی برای تعمیق و نهادینه‌سازی این روحیه تأکید کرد و اجلاسیه شهدای زن را حرکتی در جهت تقویت مبانی تربیتی و ارزشی دانست.

در ادامه، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا در حفظ نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: هر جا که مادران، همسران و خانواده‌های شهدا حضور دارند، آنجا محل تجلی ایثار و عظمت است.

وی یادآور شد که تفاوت بارز کنگره دوم شهدا با کنگره نخست، حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است.

حق‌شناس با بیان اینکه اگر جمهوری اسلامی و خاک ایران امروز پابرجاست، به برکت خون شهداست، افزود: شهدا مزد مجاهدت خود را گرفتند و به قهرمانان ملی تبدیل شدند. مادران، همسران و فرزندان شهدا نیز هر روز در مسیر ایثارگری‌اند و ما باید قدردان این مجاهدت‌ها باشیم.

وی با نقد حکومت‌های پیش از انقلاب که وابسته به بیگانگان بودند، خاطرنشان کرد: به برکت خون شهدا حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به منابع غنی انسانی و طبیعی ایران، گفت: این سرزمین اسطوره‌پرور است؛ همان‌گونه که شهید حسین‌پور نابغه مبارزه با داعش و شرکت‌کننده در بیش از ۵۰۰ عملیات، به‌قول سردار سلیمانی، نمونه بارز رشادت فرزندان ایران است.

