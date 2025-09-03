جمعی از نخبگان ایرانی در چین با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس رئیسان جمهوری کشورهای سازمان شانگهای به چین سفر کرده است در شامگاه روز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دیداری با جمعی از نخبگان ایرانی و مسئولان نهادهای مستقر در سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین داشت.

مسعود پزشکیان در این دیدار پس از شنیدن دیدگاه چهار نفر از نخبگان فرهنگی هنری، علمی دانشگاهی، اقتصادی، و فنّاوری، حضور نخبگان ایرانی را بستری برای باز بودن نگاه برای ایجاد تغییر در مدیران اقتصاد و صنعت و علم دانست و با استناد به آیه شریفه «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم» تأکید کرد که تغییر باید از درون خودمان شروع بشود و ما تلاش می کنیم دانشگاه ها و مدارس ما و فرزندان ایران، درست دیدن و درست شنیدن و تعامل را یاد بگیرند.

وی افزود: اینکه ابراهیم بت شکن بود یعنی قالب ها را شکستن و در قالب نگنجیدن و خدا را عبادت کردن؛ یعنی خدا را در بی نهایت دیدن و در قالب نگنجیدن. باید به مفهوم توجه کنیم و قالب ها را بشکنیم. شما می توانید تجربیات و ایده هایتان را منتقل کنید.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما تلاش خواهیم کرد دانشگاه‌ها، مدیران و تجار و صنعتگرانمان را به اینجا وصل کنیم، ابراز کرد: در روند گفت و گوها با رئیس جمهوری ها و نخست وزیران سازمان شانگهای تعاملاتی داشتیم که در عمل می توانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم و ما تلاش خواهیم کرد به آنچه گفتیم و نوشتیم عمل کنیم.

پیش از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان گروه های اجتماعی، علمی، و تحقیقاتی و تجاری از جمع ایرانیان مقیم، در سخنانی کوتاه به گزارش وضعیت پرداختند و مواردی را پیشنهاد کردند.

زهرا عباسی استاد مدعو زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی پکن، پس ازبیان سابقه تمدنی و تاریخی مشترک افزود: زبان فارسی به عنوان یکی از شاخص‌ترین زبان‌های فرهنگی و تمدنی در آسیا، طی سده‌های پیاپی، نقشی برجسته در انتقال دانش، ادب و اندیشه میان ملت‌ها ایفا کرده است. حضور فرهنگی ایران در سرزمین‌های شرقی، به‌ویژه در چین، ریشه‌ای عمیق و تاریخی دارد که از دوران باستان تا به امروز تداوم یافته است. در دوران شکوفایی جاده ابریشم، زبان فارسی جایگاهی ممتاز داشته و به‌عنوان زبان میانجی در روابط دیپلماتیک، بازرگانی و فرهنگی شرق و غرب به کار می‌رفته است.

همچنین، ناصر گل صنمی نماینده نخبگان فنّاوری با اشاره به وضعیت کنونی زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری چین، مهم‌ترین عوامل پیشرفت زیست‌بوم علم، فنّاوری و نوآوری چین را برشمرد و در سخنان خود به تأسیسات علمی و زیرساخت‌های تحقیقاتی پیشرفته در چین اشاره کرد وافزود: فنّاوری‌های نوین در چین توسط دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی تخصصی و صنایع پیشرفته توسعه می‌یابد. همکاری میان دانشگاه‌ها و صنایع از طریق تبادل منظم پژوهشگران، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در طرح‌های دانشگاهی و حمایت از پروژه‌های مشترک علمی به‌طور گسترده گسترش یافته است.

در ادامه، مرتضی هاشمی به عنوان نماینده فعالان بازرگانی، ضمن بر شمردن مسیر پیشرفت و تحول در چین امروز، زمینه های همکاری را برشمرد: اقتصاد ایران با زیرساخت‌های صنعتی گسترده، نیروی انسانی متخصص، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، مکملی طبیعی برای اقتصاد چین است که با فنّاوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری عظیم و تجربه جهانی در توسعه پایدار شناخته می‌شود. در حوزه معدن و منابع طبیعی، ایران با ذخایر غنی فلزات و مواد معدنی، و چین با فنّاوری‌های نوین استخراج و فرآوری، می‌توانند پروژه‌های مشترکی را تعریف کنند که هم به توسعه پایدار داخلی کمک کند و هم به تأمین مواد اولیه برای صنایع منطقه‌ای و جهانی.همچنین، تولیدات مشترک در حوزه‌های صنعتی، انرژی‌های نو، تجهیزات پزشکی و فنّاوری‌های پیشرفته، می‌تواند با هدف تولید منطقه‌ای برای بازار همسایگان ایران طراحی شود.

سید محمد شاهرخی هم از جمع دانشجویان ایرانی، مواردی را در گسترش و بهبود تعاملات علمی دانشگاهی همچون امضای تفاهم‌نامه رسمی میان دو دولت‌ برای تبادل استاد و دانشجو، برگزاری اردوهای تخصصی برای اعضای هیأت علمی و نخبگان ایرانی در چین و حمایت مالی از طرح های دانشگاه‌های داخلی در همکاری با شرق آسیا پیشنهاد کرد.

رئیس جمهوری کشورمان برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای به چین سفر کرده بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸