سفر هیئت ایرانی به ریاست وزیر صمت به افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که هیئتی از ایران به ریاست سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، صبح امروز دوشنبه وارد کابل شده است.

بر اساس این گزارش، قرار است هیئت ایرانی با وزرای صنعت و تجارت، معادن افغانستان و نیز با نمایندگان بخش خصوصی این کشور دیدار و گفتگو کند.

روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده بود که وزیر صمت در پاسخ به درخواست مقامات افغانستان در نشست‌های مشترک قبلی، برای بازدید از ظرفیت‌های معدنی و زیرساختی به این کشور سفر می‌کند.

سیدمحمد اتابک همچنین در ادامه این سفر از قابلیت‌های معدنی و صنعتی شهر هرات نیز بازدید خواهد کرد. هرات به دلیل هم‌جواری با مرز شرقی ایران و برخورداری از پتانسیل‌های غنی معدنی و امکان گسترش تبادلات در حوزه فناوری اکتشاف و استخراج، یکی از محورهای مهم همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور به شمار می‌رود.

مقام‌های افغانستانی در دیدارهای پیشین خود با وزیر صمت ایران، خواستار بهره‌گیری از توانمندی‌های ایران در بخش اکتشاف و استخراج معادن شده بودند.

در سال‌های اخیر، ایران و افغانستان تلاش کرده‌اند همکاری‌های دوجانبه در حوزه معدن و زیرساخت را توسعه دهند و از توانمندی‌های علمی و فنی ایران در استخراج معادن بهره بگیرند. ظرفیت‌های معدنی افغانستان شامل سنگ‌های قیمتی، فلزات پایه و منابع معدنی متنوع است که می‌تواند در توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند.

سفر هیئت ایرانی به کابل و سپس بازدید از هرات، علاوه بر تبادل تجارب و انتقال فناوری، فرصتی برای بررسی پروژه‌های مشترک و ارتقای سطح همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور فراهم می‌آورد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار در حوزه معدن و صنایع مرتبط باشد.

..............................

پایان پیام/