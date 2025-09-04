به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گردهمایی سالانه همکاران خبرگزاری بینالمللی ابنا عصر امروز ـ پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ ـ در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در شهر قم، برگزار شد.
در این مراسم که همکاران ابنا از شهرها و ملیت های گوناگون حضور داشتند. «حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا به ارائه گزارشی کوتاه از رویکرد این خبرگزاری و لزوم توجه به پیشرفتهای تکنولوژی در عرصه رسانه پرداخت.
«حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا با اشاره به رویکردهای این خبرگزاری اظهار کرد: خبرگزاری ابنا، یک خبرگزاری بین المللی و اهل بیتی است که ذیل گفتمان انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت است. مزیت خبرگزاری ابنا، فعالیت در عرصههای بینالمللی و فعالیتی است. این خبرگزاری تلاش می کند که جامع اخبار باشد و در این راستا احیای هر چه بیشتر سرویس های زبان های خارجی در خبرگزاری ابنا در دستور کار است تا مزیت بینالمللی این خبرگزاری، پررنگ تر شود.
وی ادامه داد: مخاطب محوری، استفاده از فناوریهای نو و ارتقای دانشی و مهارتی نیروها را در مجموعه خبرگزاری ابنا دنبال می کنیم. رسانه همیشه وجود داشته است، اما مدام سکوهای رسانهای نو شدند. در این راستا باید توجه داشته باشیم هر کسی که در برابر تغییرات رسانهای بایستد، خودش حذف میشود.
همکاران ابنا از بخشها و سرویسهای مختلف این خبرگزاری در این مراسم ضمن ارائه گزارشکوتاهی از فعالیتهای خود به بیان پیشنهادات و چالشهای موجود در راستای ارتقای سطح خبرگزاری ابنا پرداختند.
برگزاری کمیسیونهای تخصصی همکاران خبرگزاری ابنا در بخشهای خبر، تصویر، چند رسانهای و شبکههای اجتماعی برای نقد و بررسی فعالیتهای این خبرگزاری از برنامههای دیگر گردهمایی سالانه همکاران خبرگزاری بینالمللی بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما