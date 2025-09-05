  1. صفحه اصلی
وضعیت امنیتی منطقه پاراچنار پاکستان دوباره وخیم شد/ وقوع حملات مسلحانه دو جانبه علیه غیرنظامیان

۱۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۱
وضعیت امنیتی منطقه پاراچنار پاکستان دوباره وخیم شد/ وقوع حملات مسلحانه دو جانبه علیه غیرنظامیان

شهروندان غیرنظامی در منطقه پاراچنار دوباره هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه پاراچنار پاکستان دوباره صحنه درگیری شد و وضعیت این منطقه رو به وخامت گروید.

براساس گزارش های رسیده، یک وسیله نقلیه متعلق به اهل سنت ناحیه کرم دیروز پنج شنبه در جاده اصلی "احمد کولی" در منطقه "کرم سفلی" مورد حمله قرار گرفت و این حمله منجر به جان باختن ۶ نفر شد که «سید تجمل حسین» از منطقه "ماهورای کرم سفلی" مسئولیت حمله را پذیرفت.

«سید تجمل حسین» عامل این حمله مسلحانه گفت که دو قاتل برادرم در خودرو بودند و هنگام کشتن آنها، افراد دیگری سعی کردند آنها را نجات دهند که من در دفاع از خودم و کشتن قاتلان برادرم، به همه آنها شلیک کردم و آنها را کشتم. «سید محمدتقی حسین» یک سال پیش در همین منطقه شهید شده بود. 

وضعیت امنیتی منطقه پاراچنار پاکستان دوباره وخیم شد/ وقوع حملات مسلحانه دو جانبه علیه غیرنظامیان

شهید سید محمدتقی حسین

دولت محلی در این منطقه پاراچنار بعد از این حادثه، به صورت فوری وارد عمل شد، ۲۰ نفر را دستگیر کرد و خانه سید تجمل حسین عامل حمله مسلحانه طبق توافق کوهاتبه صورت کامل تخریب شد.

اما متاسفانه، امروز، بار دیگر، افراد ناشناس بی دلیل به افرادی متعلق به منگک کورم سفلی حمله مسلحانه کردند که این حمله مسلحانه به شهادت یک شهروند شیعه به نام «زاهد حسین» و دختر ۱۵ ساله اش به شهادت رسید. 

وضعیت امنیتی منطقه پاراچنار پاکستان دوباره وخیم شد/ وقوع حملات مسلحانه دو جانبه علیه غیرنظامیان

شهید زاهد حسین

با وجود گذشت ۱۲ ساعت از این حمله تروریستی علیه شهروندان غیرنظامی پاراچنار هنوز گزارش تخلفی ثبت نشده و هیچ فردی در خصوص این حمله، دستگیر نشده است. 

منطقه پاراچنار بعد از این حملات مسلحانه، حالت امنیتی به خود گرفته است و راه های این منطقه حداقل به مدت سه روز بسته شده و هیچ رفت و آمدی در این راه ها صورت نمی گیرد. 

