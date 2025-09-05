به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتنپست گزارش داده است که بخشهای وسیعی از شرق مدیترانه و خاورمیانه با شدیدترین موج خشکسالی در دهههای اخیر مواجه هستند. رودخانهها و دریاچهها خشک شدهاند، محصولات کشاورزی پژمردهاند، و شهرهای بزرگ با قطعی آب چندروزه دستوپنجه نرم میکنند.
سوریه؛ چهرهی تراژدی
به گفته کارشناسان، سوریه با وخیمترین وضعیت روبهروست. میزان بارندگی در این کشور طی دهههای گذشته بهطور مستمر کاهش یافته است.
«منصور محمود الخطیب» کشاورزی از حومه دمشق، میگوید خشکسالی مزرعهاش را نابود کرده و چاههایی که آن را آبیاری میکردند خشک شدهاند.
محصولات پژمرده و امنیت غذایی در خطر
«جلال حمود» مسئول امنیت غذایی در سازمان فائو در سوریه تاکید کرد که کشاورزان سوری که از نظر مالی بهدلیل جنگ فرسوده شدهاند، توان مقابله با آثار خشکسالی را ندارند.
پیش از جنگ، تولید گندم سوریه بیش از ۴ میلیون تن در سال بود و نیاز داخلی را پوشش میداد. اما اکنون، وزارت کشاورزی سوریه پیشبینی میکند که برداشت امسال از یک میلیون تن فراتر نخواهد رفت، و این کشور مجبور است تا 70 درصد از نیاز خود را وارد کند.
«سعید ابراهیم» مدیر برنامهریزی کشاورزی و اقتصادی وزارت کشاورزی سوریه، هشدار داده که اتکای کامل به واردات راهحلی پایدار نیست.
در گزارش واشنگتنپست آمده است که رودخانه عاصی در استان ادلب سوریه برای نخستین بار خشک شده و ماهیهای مرده در بستر آن ظاهر شدهاند. سطح آبهای زیرزمینی نیز طی چند ماه بیش از ۱۰ متر کاهش یافته است.
تغییرات اقلیمی و تهدید منطقهای
کارشناسان اقلیم هشدار میدهند که کل منطقه شرق مدیترانه و خاورمیانه با خطر فزایندهای مواجه است، زیرا تغییرات اقلیمی هر سال خشکسالی را تشدید میکند. آنها تأکید دارند که بدون اقدامات فوری—مانند ذخیره آب باران، تغییر به محصولات مقاوم به خشکی، و توسعه سیستمهای آبیاری کارآمد—بخشهای وسیعی از زمینهای کشاورزی در دهههای آینده غیرقابل استفاده خواهند شد.
«مضر دیوب» سخنگوی وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرفکننده سوریه، اعلام کرده که محصول گندم امسال تنها برای دو تا سه ماه کفایت میکند، و دولت این کشور اکنون به امضای قراردادهای واردات و دریافت کمکها، از جمله از عراق، متکی است.
خشکسالی تنها عامل بحران بزرگ سوریه نیست؛ بلکه هزینههای بازسازی پس از جنگ نیز فشار مضاعفی وارد کردهاند.
بحرانهای درهمتنیده؛ لبنان و تأثیرات فرامرزی
بحران آب تنها محدود به سوریه نیست. در لبنان، دریاچه «قرعون» پس از زمستانی بیسابقه و خشک، به برکهای کوچک تبدیل شده که بخشی از سهم سوریه از آبهای فرامرزی را از بین برده است.
سد رودخانه «لیطانی» در منطقه بقاع لبنان، دریاچه قرعون را تشکیل میدهد که مخزنی به وسعت ۱۲ کیلومتر مربع است. در شرایط عادی، حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب در فصل بارندگی وارد این دریاچه میشود که یکسوم نیاز سالانه لبنان را تأمین میکند. اما امسال، این رقم به ۴۵ میلیون متر مکعب کاهش یافته است. این کاهش شدید، بحران خشکسالی سوریه را تشدید کرده، زیرا این کشور تا حدی به رودخانههای جاری از لبنان، بهویژه رود «عاصی» وابسته است.
روزنامه واشنگتنپست در گزارش خود تأکید کرد که کشورهای آسیبدیده باید اقداماتی فوری برای کاهش اثرات خشکسالی از جمله تقویت ذخیرهسازی آب باران، گذار به کشاورزی مقاومتر و استفاده از سیستمهای آبیاری انجام دهند.
