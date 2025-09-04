به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی از علمای عراق، به نمایندگی‌ها و دفاتر خود در سراسر جهان دستور داد تا جشن‌های سال جاری به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، به صورت گسترده و ویژه برگزار شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌های این جشن‌ها باید بر معرفی سیره‌ی پاک و اخلاق عظیم پیامبر متمرکز باشد؛ همان اخلاقی که خدای متعال درباره‌اش فرمود: وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ، و لزوم الگوگیری از آن به فرمان خداوند متعال که فرمود: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا.

آیت‌الله یعقوبی همچنین تصریح کرد: باید ابعاد رهبری پیامبر (ص) و مواضع اصولی و اراده‌ی استوار ایشان در برپایی دین خدا در سراسر جهان تبیین شود؛ چون این هدف بعثت پیامبران الهی (علیهم السلام) بوده است. چنانکه خداوند فرمود: شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ. این آموزه، مدرسه‌ای برای رهبران، مصلحان و عالمان ربانی خواهد بود.

بیان این ابعاد بزرگ از سیره پیامبر(ص) و اهداف دعوت مبارک ایشان و اصول انسانی‌ای که در عمل پیاده ساختند، در حقیقت پاسخی قاطع به همه تحریف‌ها و تهمت‌هایی است که دشمنان حضرت در گذشته و حال نسبت به ایشان روا داشته‌اند.

وی بر استفاده از این مناسبت برای اتحاد مسلمانان زیر پرچم مبارک پیامبر(ص) تأکید کرد و بر لزوم کنار گذاشتن هرگونه عامل تفرقه، دشمنی و کینه‌ای که قلب شریف رسول خدا (ص) را می‌آزرد، اشاره نمود.

