به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته بحرینی در بیانیه‌ای هشدار داد که روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ـ چه به صورت علنی و چه پنهانی ـ چیزی فراتر از یک سازش زودهنگام است و در حقیقت به معنای کمک واقعی به دشمن و مشارکت در اهداف او برای سرکوب و به زانو درآوردن امت اسلامی است.

وی تأکید کرد که این روند در جبهه عادی‌سازی، بدترین نوع خیانت و جدایی از امت، دین، ارزش‌ها، غیرت و کرامت انسانی به شمار می‌رود.

آیت‌الله قاسم با اشاره به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و جنگ تجاوزکارانه او با پشتیبانی استراتژیک آمریکا، خاطرنشان کرد: این پیام‌ها به‌روشنی خطاب به امت عربی و اسلامی است تا آنان را زیر سلطه کامل اسرائیل، چه در شرایط جنگ و چه صلح، وادار کند؛ سلطه‌ای که در چارچوب «اسرائیل بزرگ» بر اساس وعده ساختگی تورات تعریف می‌شود و دامنه‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد.

وی افزود: این جنگ عملاً آغاز شده و تهدیدهای آن همه سرزمین‌های عربی و اسلامی و هر رهبری را که صادقانه در خدمت امت‌های خود باشد، هدف قرار می‌دهد.

آیت‌الله قاسم در پایان با دعا برای وحدت و هدایت امت اسلامی تأکید کرد: خداوند امت را بر مسیر جهاد برای دفاع از دین، سرزمین و مصالح خود متحد سازد و عزت و نصرت آشکار را برای آنان محقق کند.

پایان پیام/ ۲۱۸



