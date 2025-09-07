به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات فرانسوی یک نوجوان ۱۷ ساله را بهاتهام وابستگی به گروه تروریستی داعش و برنامهریزی برای انجام حملات علیه سفارتخانهها و مراکز دولتی بازداشت کردند.
بر اساس گزارشها، این نوجوان در ابتدای هفته جاری در منزل والدینش در منطقه «سارت» در غرب فرانسه دستگیر شد. او هنگام تلاش برای فرار از پلیس، دچار جراحات سطحی شد.
منابع تحقیقاتی اعلام کردند که در جریان بازرسی منزل، بیانیهای مبنی بر اعلام وفاداری به داعش و فهرستی از مدارس شهر «لومان» (مرکز منطقه سارت) کشف شده است. در کنار این فهرست، مقادیر مشخصی از مواد بهصورت لیتری درج شده بود که احتمالاً به ترکیبات بمبهای آتشزا یا مواد منفجره شیمیایی اشاره دارد.
همچنین گفته میشود که این نوجوان قصد داشته سفارتخانههای اسرائیل، انگلیس و ایالات متحده، وزارت کشور فرانسه، دفاتر رسانهای مختلف در پاریس و نیز پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ را هدف قرار دهد.
این فرد در بازجوییها اعتراف کرده که برای انجام چندین حمله برنامهریزی کرده بوده و قصد اجرای آنها را داشته، اما پیش از عملی کردن نقشههایش بازداشت شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما