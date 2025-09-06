ادامه حملات نژادپرستانه سیاستمدار فرانسوی علیه مهاجران مسلمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه موج اظهارات نژادپرستانه از سوی چهرههای راست افراطی فرانسه، اریک زمور، رئیس حزب بازپسگیری و از چهرههای شناختهشده ضد مهاجران بار دیگر با سخنانی جنجالی، جامعه مغاربی و بهویژه الجزایریهای ساکن شهر مارسی را هدف قرار داد.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دستگاه قضایی فرانسه تاکنون واکنش مؤثری برای مقابله با چنین انحرافاتی نشان نداده است.
زمور در گفتوگویی با شبکه خبری «بیافام تیوی» مدعی شد که شهر مارسی در اختیار مسلمانان عرب قرار گرفته و دیگر جایگاه فرانسوی خود را از دست داده است.
او با ابراز تأسف از تغییرات اجتماعی در این شهر، گفت: مارسی دیگر آن شهری نیست که در دهه ۱۹۸۰ میشناختم. اکنون در دست مغاربیهاست و دیگر نشانی از فرهنگ اجتماعی فرانسوی در آن باقی نمانده است.
زمور در ادامه، با اشاره به برخی مناطق شهر، آنها را محلههایی برای فروش مواد مخدر توصیف و ادعا کرد که این گفتهها برگرفته از اظهارات قضات فرانسوی است.
او همچنین مهاجران مسلمان را متهم کرد که به نام اسلام دست به قتل میزنند و آنها را جهادی نامید؛ عبارتی که به گفته او خطرناکتر از تروریست است.
این نوع برچسبزنی بر اساس نژاد و دین، طبق قوانین فرانسه، مصداق تبعیض و جرم محسوب میشود و میتواند پیگرد قضایی داشته باشد. زمور پیشتر نیز به دلیل اظهارات مشابه، از جمله توهین به عربها و مسلمانان با واژه پستفطرت، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود؛ آخرین مورد آن در مارس گذشته با جریمه ۹ هزار یورویی همراه بود.
در همین راستا، وزیر کشور فرانسه، نیز با افتخار اعلام کرده که موفق به تعطیلی مؤسسه اروپایی علوم انسانی شده است؛ نهادی که از دهه ۱۹۹۰ مسئول آموزش ائمه مساجد در فرانسه بوده است.
این تحولات نگرانیهایی جدی درباره گسترش گفتمان نژادپرستانه و اسلامهراسی در فضای سیاسی فرانسه ایجاد کرده و بار دیگر نقش دستگاه قضایی در مقابله با این روند را زیر سؤال برده است.
