به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، با وجود حملات گسترده به یمن و ترور تعدادی از وزرای این کشور، نیروهای مسلح یمن مدام برای تل‌آویو مشکل و چالش درست می‌کنند.

در این گزارش آمده است: پهپادی که فرودگاه رامون را هدف قرار داد نشان داد که رژیم صهیونیستی همچنان با شکاف‌هایی در سیستم پدافندی خود رو به رو است. حمله به این فرودگاه به تل‌آویو یادآوری کرد که حتی در برابر یک دشمن غیر پیشرفته نیز قدرت پدافندی مستحکمی ندارد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اضافه کرد، یمنی‌ها طی دوره اخیر مسیرهای پروازی پیچیده‌تری را انتخاب کرده‌اند.

لازم به ذکر است که روز گذشته نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی گسترده علیه اراضی اشغالی و هدف قرار گرفتن فرودگاه راهبردی رامون خبر دادند.

