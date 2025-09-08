کشته شدن ۵ صهیونیست در عملیات مقاومتی در قدس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری از وقوع یک عملیات تیراندازی در شمال شهر قدس خبر دادند؛ عملیاتی که تاکنون پنج کشته و چندین مجروح در پی داشته است.
خبرگزاری شهاب گزارش داد که صبح امروز (دوشنبه) منابع محلی از وقوع عملیات تیراندازی در منطقه چهارراه «راموت» واقع در شمال شهر قدس اشغالی خبر دادند.
شاهدان عینی اعلام کردند که پس از شنیدهشدن صدای شلیک گلولهها، نیروهای پلیس و تیمهای اورژانس رژیم صهیونیستی به سرعت در محل حاضر شدند.
اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این عملیات ۲۰ صهیونیست زخمی شدند.
گفته می شود که پلیس رژیم صهیونیستی نیروهای زیادی به محل عملیات اعزام کرده است.
منابع خبری می گویند که ۶ نفر از افراد مجروح وضعیت خطرناکی دارند و مجریان عملیات که گفته می شود ۲ نفر هستند با ورود به اتوبوس حامل صهیونیست ها به سمت آن ها تیراندازی کردند.
