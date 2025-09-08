مفتی اعظم کرواسی: صحنه غزه، آزمون عظیم الهی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «عزیز حسنوویچ» مفتی اعظم کرواسی در افتتاحیه سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، در ابتدای سخنرانی خود ضمن قدردانی از «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور و حجتالاسلام «حمید شهریاری» اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام(ص) یک دستور کامل برای امت دادهاند و آن حفظ وحدت امت اسلامی برای همه مسلمانان است.
وی افزود: ایشان نمونه و الگوی رحمتی بودند که همه انسانها و موجودات زنده از آن بهره میگرفتند، امت باید در همه جوانب آینه رحمت باشد؛ بنابراین باید رحمت را گسترش دهیم تا در همه زندگیمان نشانههای آن را ببینیم.
مفتی اعظم کرواسی تصریح کرد: امروز نمیتوانیم از رحمت صحبت کنیم حال آنکه جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه در حال رخ دادن است. صحنه غزه امروز یک آزمون عظیم الهی است. در هرگوشه غزه صدای نالههای کودکان و زنان را میشنویم.
عزیز حسنوویچ خاطر نشان کرد: سوالی که مطرح میشود این است که آیا واقعاً ما امروز منعکسکننده رحمت در اسلام هستیم؟ ما باید رحمت زمان پیامبر(ص) را در کردار خود عملی کنیم.
مفتی اعظم کرواسی اظهار کرد: امروز امت اسلامی وظیفه دارد که راه و سیره پیامبر(ص) را عملی کند و فضایی را ایجاد کنیم تا همه مسلمانان پیرو این مسیر باشند.
وی در پایان گفت: همه علمای اسلامی باید مسئولیتهای خود را عملی کنند و حامی فلسطینیان باشند نه فقط در حرف بلکه در عمل نیز پشتیبان و پرچمدار آنها باشیم.
