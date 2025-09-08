به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته است مجموعهای از ۹ تحریم علیه اسرائیل اعمال کند؛ اقدامی که در واکنش به آنچه وی «نسلکشی در نوار غزه» خواند، صورت گرفته است.
سانچز در نشست خبری در ساختمان نخستوزیری اسپانیا در مادرید گفت: آنچه اسرائیل در غزه انجام میدهد، دفاع نیست بلکه نابودی یک ملت بیدفاع است. ما در اسپانیا بهتنهایی نمیتوانیم حملات اسرائیل را متوقف کنیم. نه بمب اتم داریم، نه ناو هواپیمابر و نه منابع نفتی عظیم، اما این بدان معنا نیست که از تلاش برای توقف اسرائیل دست خواهیم کشید.»
وی با استناد به دادههای سازمان ملل اعلام کرد که حملات اسرائیل به غزه و کرانه باختری طی دو سال گذشته منجر به کشته شدن بیش از ۶۳ هزار نفر، زخمی شدن بیش از ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر، گرسنگی ۲۵۰ هزار نفر و آوارگی نزدیک به دو میلیون نفر شده است که نیمی از آنان کودک هستند.
سانچز تأکید کرد: اسپانیا ۹ اقدام فوری را برای توقف نسلکشی در غزه و حمایت از مردم فلسطین اتخاذ کرده است. نخستین اقدام، اعمال ممنوعیت کامل و دائمی بر خرید و فروش سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی به اسرائیل است.
وی افزود که این ممنوعیت از طریق یک فرمان سلطنتی تقویت خواهد شد و از اکتبر ۲۰۲۳ اجرایی شده است.
بر اساس این تحریمها، کشتیهایی که حامل سوخت برای ارتش اسرائیل هستند اجازه پهلوگیری در بنادر اسپانیا را نخواهند داشت و هواپیماهای حامل تجهیزات دفاعی نیز از عبور از حریم هوایی اسپانیا منع میشوند.
سانچز اعلام کرد که تمامی افرادی که بهطور مستقیم در نسلکشی، نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در غزه نقش داشتهاند، از ورود به خاک اسپانیا منع خواهند شد.
سایر اقدامات شامل ممنوعیت واردات کالا از اراضی اشغالی فلسطین، محدودسازی خدمات کنسولی برای شهروندان اسپانیایی ساکن در این مناطق، افزایش همکاری با دولت فلسطین، تقویت حضور کارکنان اتحادیه اروپا در گذرگاه رفح، افزایش کمک مالی به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل (اونروا) به میزان ۱۰ میلیون یورو و افزایش مجموع کمکهای بشردوستانه به غزه تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو است.
قرار است این بسته تحریمی در نشست روز سهشنبه دولت اسپانیا به تصویب نهایی برسد و بلافاصله اجرایی شود.
این اقدام اسپانیا واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی به دنبال داشته و نقطه عطفی در موضعگیری کشورهای اروپایی نسبت به بحران انسانی در غزه محسوب میشود.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما