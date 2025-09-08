به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خداوند سبحان تبارک و تعالی از آغاز آفرینش انسان، مردان عالم، حکیم و بزرگی را برای هدایت بشر به راه درست و مستقیم فرستاد تا بندگانش در سایه ی فراگیری معارف، شناخت فضلیت ها و آموختن درس های عبادی و اخلاقی زندگی سرشار از محبت و سلامت و پاکیزگی به دور از زشتی ها و بدی ها داشته باشند که اعظم و اشرف خاتم آن پیامبران و رسولان الهی وجود نازنین

حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است.

رسول مهربانی که رحمت است برای همه مردم در دنیا و آخرت.

آن وجود نورانی پیامبر یک قوم، یک نژاد، یک ملّت و یک منطقه ای از جهان نیست، بلکه ایشان فرستاده خداوند است برای همه مردم با هر دین و آیینی دارند و در هر جای جهان که ساکن باشند.

حضرت احمد مختار صلوات‌الله و سلامه علیه تنها پیامبر مسلمانان نیست؛ او اشرف مخلوقات است و از طرف خدواند ماموریت دارد که همه مردم را به درستکاری و رستگاری دعوت نماید.

پس حضرت حبیب‌الله پیامبری است بزرگ برای مسلمانان، مسیحیان، یهودیان، هندوها و بودایی ها و همه مردم با هر مذهب و فرقه و گرایشی که دارند.

این حقیقت نوید بخش و نجات دهنده در قرآن کریم اینگونه بیان شده است:

وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ(آیه ۲۸، سوره سبا)

و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا (آنها را به پاداشهای الهی) بشارت دهی و (از عذاب او) بترسانی؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند!

حجت‌الاسلام رضایی؛ کارشناس مذهبی

