آیت‌الله رمضانی: پیامبر اکرم(ص) مکتب دستگیری و تربیت بشر را بنیان نهاد

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش پیامبر اسلام(ص) در تربیت اخلاقی و اجتماعی بشر، گفت: پیامبران الهی برای زدودن غبار از فطرت انسانی، یادآوری نعمت‌های الهی و شکوفایی عقل بشر مبعوث شده‌اند و رسالت آنها دستگیری از مردم است نه مچ‌گیری.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - آیت‌الله «رضا رمضانی» در مراسم عزاداری شب ۲۸ صفر که در مسجد الزهرا (س) روستای منگوده پیربازار شهرستان رشت با تأکید بر عظمت جایگاه پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت:
پیامبر اسلام(ص) در شرایطی مبعوث شدند که جامعه دچار جاهلیت، بی‌اخلاقی، تبعیض، برده‌داری و زن‌ستیزی بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: رسالت اصلی پیامبر اکرم(ص)، زدودن جهالت و پرورش انسان بر اساس فطرت الهی بود.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره خلقت انسان افزود: خداوند انسان را به بهترین صورت آفرید و او را به جایگاهی رساند که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. این نشان می‌دهد انسان اشرف مخلوقات است و مورد احترام ویژه خداوند واقع شده است.

آیت‌الله رمضانی یکی از ویژگی‌های اساسی پیامبر اکرم(ص) را دستگیری از مردم دانست و گفت: کار پیامبران کمک کردن و بالا بردن مردم است نه مچ‌گیری. شفاعت هم در حقیقت همین دستگیری است. پیامبر اکرم(ص) یتیم‌نوازی و حمایت از نیازمندان را سرلوحه زندگی قرار دادند، چون خود طعم یتیمی را چشیده بودند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه به نقش تاریخی حضرت خدیجه(س) و ابوطالب(ع) در حمایت از پیامبر اشاره کرد و یادآور شد: پیامبر اسلام(ص) در سخت‌ترین روزهای زندگی با فقدان پدر، مادر و سپس جدّ بزرگوارشان مواجه شدند، اما خداوند برای ایشان حامیانی همچون ابوطالب و همسری مؤمنه و فداکار چون خدیجه(س) قرار داد.

وی تأکید کرد: انبیاء چهار وظیفه مهم داشتند؛ یکی بازکردن فطرت انسانی، دوم یادآوری نعمت‌های خدا، سوم ابلاغ احکام الهی و چهارم شکوفا کردن عقل بشر. اگر عقل درست به کار گرفته شود مسیر انسان به سوی بهشت هموار خواهد شد.

آیت‌الله رمضانی با نقل سخنی از امام علی(ع) در نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: جهل معدن هر شرّ است. قیام امام حسین(ع) نیز برای رهایی انسان‌ها از جهالت و نادانی بود. هر جا جهل باشد ارزش‌ها وارونه می‌شود و ظلم پدید می‌آید.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری درباره نقش پیامبر در جامعه اسلامی گفت: پیامبر نه تنها معلم معارف الهی بود بلکه شیوه درست سخن گفتن، راه رفتن، خوردن و مناسبات اجتماعی را نیز به مردم آموخت. ایشان مکتب تربیتی جدیدی را برای جهان پایه‌گذاری کرد که بر پایه تقوا و برابری بود؛ چنان‌که فرمود میان سیاه و سفید هیچ فرقی نیست مگر به تقوا.

وی با اشاره به شخصیت امام حسن مجتبی(ع) نیز افزود: اگر عقل قرار باشد در شکل یک انسان مجسم شود، نمود آن امام حسن(ع) خواهد بود. آن حضرت کریم اهل بیت بودند و حتی در برابر اهانت دشمنان با بزرگواری برخورد می‌کردند.

آیت‌الله رمضانی در پایان گفت: پیامبران و ائمه اطهار(ع) آمده‌اند تا انسان را یک قدم فراتر ببرند و جامعه را به سوی بالا حرکت دهند. رسالت امروز ما نیز ادامه همین مسیر و تبیین نعمت‌های الهی و مسئولیت‌های انسانی است.

