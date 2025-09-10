حملات رژیم صهیونیستی به یمن/ چندین مرکز دولتی و نظامی انصارالله هدف قرار گرفت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در حملات هوایی، مجتمع وزارت دفاع وابسته به دولت «انصارالله» را در مرکز پایتخت هدف قرار داد.

طبق گزارش‌ها از جمله اهداف در این حملات، دفتر ریاست جمهوری، مرکز فرماندهی نظامی، مناطقی در جبل الحفاء، نیروگاه برق حزیز، یک ایستگاه توزیع سوخت مربوط به تامین بنزین آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی و درمانی، منازل رهبران انصارالله و خبرگزاری سبا یمن اعلام شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت یمن چندین شهید و زخمی در تجاوز رژیم صهیونیستی به صنعاء و الجوف گزارش شده است.

برخی رسانه‌ها اعلام کردند این حملات اهداف ویژه ای را دنبال می‌کرده که به دستور نتانیاهو صورت گرفته است.

